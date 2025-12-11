Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Autoridades de Cali rescataron a una odontóloga que fue abordada por cuatro hombres armados y secuestrada momentáneamente. Pretendían llevarla al Cauca.

Rescatan a odontóloga que iba a ser secuestrada en Cali: sujetos la seguían y planeaban entregarla a disidencias

La rápida reacción de las autoridades de Cali permitió frustrar el secuestro de una mujer el pasado miércoles 10 de diciembre.

La víctima estaba a punto de ser secuestrada por cuatro hombres armados, quienes al parecer tenían planeado sacarla del Valle del Cauca.

Los hechos se presentaron cuando la víctima se preparaba para abrir su consultorio odontológico en el barrio El Troncal, al oriente de la ciudad.

Según información oficial, los delincuentes la sorprendieron justo en la entrada del establecimiento, la intimidaron y la obligaron a subir a un vehículo en el que huyeron de inmediato. Gracias a la alerta inicial y a la activación del plan candado, unidades de la Policía Metropolitana iniciaron la búsqueda del automotor por varias rutas de salida.

La persecución se extendió hasta el sector de El Triunfo, en el corregimiento de El Cabuyal, jurisdicción rural del municipio de Candelaria, donde finalmente los uniformados lograron interceptar el carro y rescatar ilesa a la mujer que había sido secuestrada.

Cuatro presuntos responsables fueron reducidos y puestos a disposición de las autoridades competentes.

El general Henry Bello, comandante de la Policía de Cali, explicó que los hombres habrían llegado desde otra región del país con el vehículo que utilizaron en el rapto. Las primeras indagaciones apuntan a que los sospechosos hicieron seguimiento previo a la víctima y que tenían la intención de trasladarla hacia el departamento del Cauca, donde sería entregada a integrantes de las disidencias de las Farc.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer los móviles del intento de secuestro.

