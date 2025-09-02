Ejército rescata a un menor, víctima de reclutamiento forzado en Tumaco, Nariño

Resumen: El Ejército Nacional rescató a una menor de 14 años que había sido reclutada por el GAO-r Oliver Sinisterra en Tumaco, Nariño. La operación también permitió la captura de tres criminales y la incautación de material de guerra.

En una operación militar reciente en la zona rural de Tumaco, Nariño, el Ejército Nacional logró el rescate de menor en Nariño, una niña de 14 años que había sido víctima de reclutamiento forzado por el Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Oliver Sinisterra.

La ofensiva, llevada a cabo bajo el Plan de Campaña Ayacucho Plus, se ejecutó en las veredas Divorcio y Vallenato.

La operación contó con la colaboración de tropas del Batallón de Selva N.º 53 y la Fuerza de Tarea Hércules, así como con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y unidades de inteligencia del Ejército de Ecuador, en un esfuerzo binacional.

Además del rescate de menor en Nariño, la acción militar permitió la captura de tres miembros de la estructura criminal, el sometimiento voluntario de otro y la incautación de un importante arsenal que incluía armas de fuego, municiones, explosivos y equipos de comunicación.

Según el Ejército, la operación debilitó significativamente la capacidad logística y de intimidación del GAO-r Oliver Sinisterra en el Pacífico nariñense.

En lo que va de 2025, las operaciones de la Fuerza de Tarea Hércules han permitido el rescate de seis menores de edad, la captura de 31 personas y el sometimiento de 12 más ante la justicia.

Las Fuerzas Militares han asegurado que continuarán con estos operativos para proteger a la población civil y neutralizar las estructuras armadas ilegales en la región.

