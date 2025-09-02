Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • La colombiana Daniela Verswyvel, finalista en el Campeonato Mundial de Esquí Náutico en Italia

    • La colombiana Daniela Verswyvel, finalista en el Campeonato Mundial de Esquí Náutico en Italia

    Daniela Verswyvel, finalista en el Campeonato Mundial de Esquí Náutico en Italia
    Daniela Verswyvel: 11.º puesto en Campeonato Mundial de Esquí Náutico 2025 en Italia. Una de las mejores esquiadoras del mundo. Foto: tomada Instagram: @bearwitnesssportsphotos
    Compartir:
    • La colombiana Daniela Verswyvel, finalista en el Campeonato Mundial de Esquí Náutico en Italia

    Resumen: En el Campeonato Mundial de Esquí Náutico 2025 en Recetto, Italia, la esquiadora colombiana Daniela Verswyvel tuvo una destacada participación al conseguir el undécimo puesto en la final de figuras femenino. Para llegar a la final, logró un puntaje de 9010 en la ronda preliminar, lo que la ubicó en el cuarto lugar de su grupo. En la final, la atleta demostró su habilidad con un puntaje de 7290, quedando en el puesto 11 entre las 12 finalistas. Aunque el podio fue dominado por esquiadoras norteamericanas, el desempeño de Verswyvel solidificó su posición entre las mejores del mundo. Por su parte, el esquiador colombiano Santiago Correa no logró avanzar a la final en la categoría de slalom masculino.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Daniela Verswyvel representó a Colombia en el Campeonato Mundial de Esquí Náutico 2025 en Recetto, Italia, destacándose con una gran actuación.

    La atleta colombiana logró un impresionante undécimo puesto en la final de figuras femenino, consolidando su posición entre las mejores del mundo.

    Verswyvel aseguró su lugar en la final, cuando participó en la ronda preliminar y alcanzó un puntaje de 9010 con dos intentos de 3940 y 5070.

    Este resultado la ubicó en el cuarto lugar de su grupo, lo que le permitió avanzar a la ronda definitiva.

    En la final la deportista demostró su talento al registrar un puntaje de 7290, con recorridos de 4030 y 3260.

    Daniela Verswyvel, finalista en el Campeonato Mundial de Esquí Náutico en Italia

    Su esfuerzo le valió el puesto 11 entre las 12 competidoras que llegaron a la instancia final. El podio de la competencia fue dominado por las esquiadoras norteamericanas.

    La canadiense Neilly Ross se llevó el oro con 11.300 puntos, mientras que las estadounidenses Erika Lang y Anna Hunter obtuvieron la plata y el bronce con 11.170 y 10.730 puntos, respectivamente.

    Por otro lado, el también colombiano Santiago Correa no logró avanzar a la final en la categoría de slalom masculino.

    Correa terminó en el puesto 30 de la clasificación general con un registro de 3.00/58/10.75 en la ronda preliminar.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    Colombia se prepara para cerrar la fase de grupos del Panamericano Sub-15 enfrentando a Ecuador

    ¡Solo sirve ganar! La tricolor está lista para recibir a Bolivia

    ¡Urgente! Enjambre de avispas en el Polideportivo Sur provoca la suspensión del partido

    ¡Caos en la etapa 11! La Vuelta a España paralizada y sin ganador

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Relajadito! Atlético Nacional anunció los convocados para visitar a Quindío por la Copa BetPlay

    ¡Relajadito! Atlético Nacional anunció los convocados para visitar a Quindío por la Copa BetPlay

    ¡A Fortaleza le tienen que ganar! EL DIM se prepara para recibir a los capitalinos por la Copa BetPlay

    ¡A Fortaleza le tienen que ganar! EL DIM se prepara para recibir a los capitalinos por la Copa BetPlay

    ¿Dedicatoria al Deportivo Cali? Chaverra y la canción que salió escuchando del estadio de Palmaseca

    ¿Dedicatoria al Deportivo Cali? Chaverra y la canción que salió escuchando del estadio de Palmaseca

    ¿El tiempo le está dando la razón? Juárez sin pelos en la lengua dijo que se sintió “irrespetado” por Atlético Nacional

    ¿El tiempo le está dando la razón? Juárez sin pelos en la lengua dijo que se sintió “irrespetado” por Atlético Nacional

    ¿Cuándo juega Atlético Nacional? Inician las semifinales de la Liga BetPlay femenina

    ¿Cuándo juega Atlético Nacional? Inician las semifinales de la Liga BetPlay femenina


    [grupos] [fixture items="7"]