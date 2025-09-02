La colombiana Daniela Verswyvel, finalista en el Campeonato Mundial de Esquí Náutico en Italia

Daniela Verswyvel representó a Colombia en el Campeonato Mundial de Esquí Náutico 2025 en Recetto, Italia, destacándose con una gran actuación.

La atleta colombiana logró un impresionante undécimo puesto en la final de figuras femenino, consolidando su posición entre las mejores del mundo.

Verswyvel aseguró su lugar en la final, cuando participó en la ronda preliminar y alcanzó un puntaje de 9010 con dos intentos de 3940 y 5070.

Este resultado la ubicó en el cuarto lugar de su grupo, lo que le permitió avanzar a la ronda definitiva.

En la final la deportista demostró su talento al registrar un puntaje de 7290, con recorridos de 4030 y 3260.

Daniela Verswyvel, finalista en el Campeonato Mundial de Esquí Náutico en Italia

Su esfuerzo le valió el puesto 11 entre las 12 competidoras que llegaron a la instancia final. El podio de la competencia fue dominado por las esquiadoras norteamericanas.

La canadiense Neilly Ross se llevó el oro con 11.300 puntos, mientras que las estadounidenses Erika Lang y Anna Hunter obtuvieron la plata y el bronce con 11.170 y 10.730 puntos, respectivamente.

Por otro lado, el también colombiano Santiago Correa no logró avanzar a la final en la categoría de slalom masculino.

Correa terminó en el puesto 30 de la clasificación general con un registro de 3.00/58/10.75 en la ronda preliminar.

