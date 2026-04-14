Representante electo Luis Guillermo Patiño respalda declaratoria de emergencia hospitalaria en Medellín

Resumen: El congresista electo advierte que la deuda del sistema de salud ya alcanza los 33 billones. Solo al Hospital General de Medellín le deben más de $270 mil millones.

El representante electo Luis Guillermo Patiño expresó su total respaldo a la declaratoria de urgencia hospitalaria anunciada recientemente por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. La medida busca hacer frente a la profunda crisis financiera y operativa que atraviesa actualmente el sistema de salud.

Patiño encendió las alarmas frente a la magnitud del déficit económico, advirtiendo que la deuda acumulada del sistema de salud ya alcanza la alarmante cifra de 33 billones de pesos. Esta situación golpea con dureza a las instituciones de la capital antioqueña; un claro ejemplo de ello es el Hospital General de Medellín, al cual se le adeudan más de 270 mil millones de pesos.

Lea también: Fico tenía razón: Tribunal abre incidente de desacato contra altos funcionarios del Gobierno Nacional por crisis en la salud de Medellín

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Esta asfixia financiera ha desencadenado un colapso en la atención a los pacientes. Según detalló el representante, la red hospitalaria de la ciudad se encuentra operando en niveles críticos, con servicios de urgencias que actualmente sobrepasan el 150 % de su capacidad instalada, una situación que pone en grave riesgo la prestación del servicio y el bienestar de los ciudadanos.