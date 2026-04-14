Representante electo Luis Guillermo Patiño respalda declaratoria de emergencia hospitalaria en Medellín

Resumen: El congresista electo advierte que la deuda del sistema de salud ya alcanza los 33 billones. Solo al Hospital General de Medellín le deben más de $270 mil millones.
El representante electo Luis Guillermo Patiño expresó su total respaldo a la declaratoria de urgencia hospitalaria anunciada recientemente por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. La medida busca hacer frente a la profunda crisis financiera y operativa que atraviesa actualmente el sistema de salud.
Patiño encendió las alarmas frente a la magnitud del déficit económico, advirtiendo que la deuda acumulada del sistema de salud ya alcanza la alarmante cifra de 33 billones de pesos. Esta situación golpea con dureza a las instituciones de la capital antioqueña; un claro ejemplo de ello es el Hospital General de Medellín, al cual se le adeudan más de 270 mil millones de pesos.
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Esta asfixia financiera ha desencadenado un colapso en la atención a los pacientes. Según detalló el representante, la red hospitalaria de la ciudad se encuentra operando en niveles críticos, con servicios de urgencias que actualmente sobrepasan el 150 % de su capacidad instalada, una situación que pone en grave riesgo la prestación del servicio y el bienestar de los ciudadanos.
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