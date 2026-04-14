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    Representante electo Luis Guillermo Patiño respalda declaratoria de emergencia hospitalaria en Medellín

    La red hospitalaria está en niveles críticos, asegura Luisgui

    Publicado por: SoloDuque

    Representante electo Luis Guillermo Patiño respalda declaratoria de emergencia hospitalaria en Medellín

    Resumen: El congresista electo advierte que la deuda del sistema de salud ya alcanza los 33 billones. Solo al Hospital General de Medellín le deben más de $270 mil millones.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El representante electo Luis Guillermo Patiño expresó su total respaldo a la declaratoria de urgencia hospitalaria anunciada recientemente por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. La medida busca hacer frente a la profunda crisis financiera y operativa que atraviesa actualmente el sistema de salud.

    Patiño encendió las alarmas frente a la magnitud del déficit económico, advirtiendo que la deuda acumulada del sistema de salud ya alcanza la alarmante cifra de 33 billones de pesos. Esta situación golpea con dureza a las instituciones de la capital antioqueña; un claro ejemplo de ello es el Hospital General de Medellín, al cual se le adeudan más de 270 mil millones de pesos.

    Lea también: Fico tenía razón: Tribunal abre incidente de desacato contra altos funcionarios del Gobierno Nacional por crisis en la salud de Medellín

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    Esta asfixia financiera ha desencadenado un colapso en la atención a los pacientes. Según detalló el representante, la red hospitalaria de la ciudad se encuentra operando en niveles críticos, con servicios de urgencias que actualmente sobrepasan el 150 % de su capacidad instalada, una situación que pone en grave riesgo la prestación del servicio y el bienestar de los ciudadanos.

    Luis Guillermo Patiño lleva más de 30 años en la educación y es conocido como el profe de Fico. Foto: cortesía

    Luis Guillermo Patiño en una imagen de archivo. Foto: cortesía

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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