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    Fico tenía razón: Tribunal abre incidente de desacato contra altos funcionarios del Gobierno Nacional por crisis en la salud de Medellín

    Esta decisión se da como respuesta a una acción judicial interpuesta previamente por la Alcaldía de Medellín

    Publicado por: SoloDuque

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    Foto sacada de redes sociales.
    Fico tenía razón: Tribunal abre incidente de desacato contra altos funcionarios del Gobierno Nacional por crisis en la salud de Medellín

    Resumen: La medida judicial cobija al Ministro de Salud, al Ministro de Hacienda, al director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), así como a los interventores designados por el Gobierno Nacional para las EPS Savia Salud y Nueva EPS

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció este martes que la justicia admitió una solicitud de la administración distrital y ordenó la apertura de un incidente de desacato en contra de altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro. La medida busca presionar el pago de los recursos adeudados a la red hospitalaria de la ciudad.

    Según detalló el mandatario local a través de sus redes sociales, la medida judicial cobija al Ministro de Salud, al Ministro de Hacienda, al director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), así como a los interventores designados por el Gobierno Nacional para las EPS Savia Salud y Nueva EPS.

    Esta decisión se da como respuesta a una acción judicial interpuesta previamente por la Alcaldía de Medellín, con la cual se había logrado un fallo que obligaba al Gobierno Nacional y a las EPS intervenidas a saldar la totalidad de las deudas pendientes con las clínicas y hospitales, tanto de carácter público como privado, que operan en la capital antioqueña.

    Ante el aparente incumplimiento de este fallo, la administración local radicó una solicitud urgente el día de ayer, la cual derivó en la actual apertura del desacato. Al dar a conocer la noticia, Gutiérrez lanzó una fuerte crítica frente a las demoras en los giros, advirtiendo que desde el nivel central “están jugando con la salud y la vida de la gente”.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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