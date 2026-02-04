Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6
    ¡Caos y nudos en Bogotá! Pico de energía fundió más de 80 semáforos y tiene el tráfico de locos

    La intervención técnica en los semáforos de Bogotá ya dio frutos y puntos clave como la Av. Suba y las Américas ya funcionan.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Caos y nudos en Bogotá! Pico de energía fundió más de 80 semáforos y tiene el tráfico de locos
    Captura de X @SectorMovilidad
    ¡Caos y nudos en Bogotá! Pico de energía fundió más de 80 semáforos y tiene el tráfico de locos

    Resumen: El boletín informativo de las 8:30 a. m. confirma que solo 22 de 86 semáforos han sido recuperados en Bogotá tras picos de energía. Vea los puntos habilitados.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La capital vive una mañana a paso de tortuga. Según el último boletín informativo entregado sobre las 8:30 a.m. por la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, la ciudad apenas ha logrado superar una cuarta parte de la emergencia que estalló en la madrugada, tras la caída masiva de semáforos en varios corredores viales.

    De los 86 puntos semafóricos que quedaron fuera de combate por picos de energía, solo se han logrado recuperar entre 20 y 22 intersecciones.

    La funcionaria advirtió que, aunque las cuadrillas de Enel y el Distrito están en máxima alerta, el servicio se restablecerá totalmente apenas en las próximas horas, lo que mantiene el riesgo de monumentales trancones durante el resto de la jornada matutina.

    Le puede interesar: Petro y Trump acuerdan ofensiva binacional contra cabecillas del ELN y disidencias de las Farc

    A pesar de la lentitud en el proceso, este boletín informativo confirma que puntos vitales ya volvieron a la vida. Entre los sectores habilitados recientemente se encuentran la Av. Boyacá con Cra. 24, la Cra. 11 con calles 93C y 94, y la Av. Chile con Cra. 110.

    También se reporta normalidad en la Av. Suba con Av. Pepe Sierra y en la Av. Américas con Cra. 43, sumándose al despeje de la Av. Agoberto Mejía con Av. Villavicencio.

    Sin embargo, en los más de 60 puntos restantes, la ausencia de semáforos obliga a los conductores a cruzar “a la brava” o bajo la guía intermitente de los agentes de tránsito, que no dan abasto.

    La Secretaría de Movilidad indicó que antes del mediodía la red inteligente recupere su estabilidad, pero el panorama a esta hora sigue siendo de precaución extrema.

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Se recomienda a quienes transitan por el suroccidente y el norte de la ciudad estar atentos a nuevos cortes, ya que la red eléctrica sigue bajo revisión técnica.

