Resumen: El Gobierno de Colombia y Donald Trump acuerdan ir tras alias "Mordisco" y "Chiquito Malo". Nueva era de cooperación militar y tecnológica tras cita en la Casa Blanca.

Petro y Trump acuerdan ofensiva binacional contra cabecillas del ELN y disidencias de las Farc

La relación entre Colombia y Estados Unidos ha dado un giro definitivo hacia una alianza estratégica tras el histórico encuentro de este 3 de febrero en Washington.

El presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump sellaron un pacto que promete ser el terror de los grandes capos. Según reveló el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el ambiente entre ambos mandatarios fue de una fluidez sorprendente, logrando que el gobierno estadounidense se comprometiera a colaborar sin imposiciones.

En esta nueva etapa, la prioridad es clara: ir tras los “objetivos de alto valor” mediante una inteligencia compartida que no dará tregua a los grupos criminales.

En la mesa de la Casa Blanca, el equipo colombiano puso nombres propios sobre la mesa: alias “Pablito” del ELN, “Iván Mordisco” y “Chiquito Malo” ya están en la mira de esta alianza estratégica.

El ministro Sánchez confirmó que incluso horas antes de la cita, se ejecutó un bombardeo contundente en el Catatumbo como muestra de la escalada en la ofensiva. Trump, por su parte, se mostró proactivo preguntando directamente en qué más podía servir a Colombia, lo que abre la puerta a más helicópteros Black Hawk y, especialmente, a tecnología de punta para frenar los ataques con drones que han afectado a la fuerza pública.

Más allá de las balas, la reunión abordó la solución de raíz en el campo, proponiendo sustituir la coca por cacao, café y coco de la mano de los campesinos.

Además, se planteó una vigilancia estricta para que los narcos que paguen cárcel en EE.UU. no vuelvan a delinquir.

Con el respaldo del secretario de Estado, Marco Rubio, esta unión busca fortalecer la autonomía de Colombia, dejando claro que, aunque la inteligencia sea gringa, la ejecución seguirá siendo de nuestros militares y policías.

