Resumen: Reporte de movilidad en Bogotá: manifestantes Misak se retiran de la Cancillería. Se mantienen cierres en la calle 26B con carrera 7 por buses escalera.

Manifestantes indígenas se mueven en el centro de Bogotá: vea cómo está la movilidad

La jornada de protestas en el corazón administrativo de la capital entró en una nueva fase al caer la tarde. Según el reporte oficial de las 4:55 p.m., los integrantes del pueblo Misak han comenzado a retirarse de la calle 10, frente a la Cancillería, permitiendo que el flujo vehicular empiece a normalizarse en el sector histórico.

Tras horas de plantón por la disputa de sus tierras, la gestión del tráfico indica que, si bien la afectación vial en el punto de la protesta se ha disipado, todavía persisten cierres preventivos en zonas estratégicas de la ciudad para facilitar el movimiento de la logística indígena.

El punto crítico en este momento se desplaza hacia la calle 26B con carrera 7. En esta intersección se mantiene un cierre vial controlado, ya que es el lugar donde se encuentran estacionados los buses escalera (chivas) que transportan a los cerca de 800 manifestantes.

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La tierra y el asfalto bogotano siguen bajo vigilancia de las autoridades de tránsito para evitar bloqueos inesperados mientras los comuneros se reorganizan en sus vehículos. Se recomienda a los conductores evitar la zona de la carrera 7 a la altura del Planetario y buscar rutas alternas hacia el norte y occidente de la ciudad.

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A pesar del retiro de la zona ministerial, la guardia indígena permanece atenta a las directrices de sus líderes, quienes insisten en que la movilización no ha terminado hasta recibir un documento oficial que anule las resoluciones de la ANT.

La Secretaría de Movilidad y la Policía Metropolitana mantienen el dispositivo de acompañamiento para garantizar que el retorno de los manifestantes a sus puntos de concentración no colapse las arterias principales durante la hora pico.

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