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Resumen: La gravedad de sus lesiones desató una carrera contrarreloj para salvarles la vida, desencadenando una compleja operación aeromédica nocturna liderada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

¡«Un ángel» los llevó para Cali! Tres niños cayeron en campo minado en el departamento de Nariño

El horror de la violencia ha vuelto a cobrar víctimas inocentes. Tres pequeños de entre 5 y 7 años resultaron gravemente heridos tras la activación de un campo minado en la zona rural del municipio de Olaya Herrera, Nariño.

La gravedad de sus lesiones desató una carrera contrarreloj para salvarles la vida, desencadenando una compleja operación aeromédica nocturna liderada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

De la tragedia a la esperanza: el traslado a Cali

Tras el estallido, los menores fueron auxiliados en una primera instancia por unidades del Ejército Nacional y trasladados a un centro asistencial en Tumaco. Sin embargo, el personal médico fue claro: las heridas abdominales y en las extremidades inferiores requerían atención de mayor nivel de manera urgente.

Ante esta situación crítica, se activó de inmediato el Comando Aéreo de Combate No. 7. En medio de la noche, una aeronave UH-60 despegó con la misión de trasladar a los pequeños hasta la ciudad de Cali.

Una operación de alta complejidad en el aire

El vuelo no fue una tarea sencilla. La tripulación tuvo que enfrentarse a condiciones de baja luminosidad y un clima variable, lo que obligó a los pilotos a utilizar equipos especiales de visión nocturna. Además, para proteger la delicada condición médica de los pacientes, la aeronave tuvo que mantener una altitud estrictamente controlada de 12.000 pies.

Durante el angustioso trayecto, el equipo médico militar a bordo fue el “ángel de la guarda” de los niños, garantizando su estabilidad a través de:

Monitoreo constante: Revisión ininterrumpida de sus signos vitales.

Manejo del dolor: Administración de medicamentos analgésicos.

Soporte vital: Suministro de oxígeno suplementario y medidas estrictas para controlar posibles hemorragias.

Finalmente, la aeronave logró aterrizar con éxito en la capital vallecaucana.

Los tres menores fueron entregados de inmediato al personal médico del Hospital Universitario de Santiago de Cali, donde actualmente luchan por recuperarse y reciben la atención especializada que necesitan tras este atroz incidente.