Resumen: Primer balance de pólvora en Antioquia: 11 lesionados en seis horas. Medellín concentra la mayoría. Autoridades insisten en prevenir el uso de pólvora.

La pólvora volvió a pasar factura: Primer corte en Antioquia dejó más heridos que el año pasado

Antioquia amaneció este 1 de diciembre con un balance que preocupa: 11 lesionados por pólvora en las primeras seis horas del seguimiento oficial. Así lo confirmó la Gobernación de Antioquia en su primer boletín de vigilancia intensificada para la temporada 2025-2026, un monitoreo permanente que se extenderá hasta el 17 de enero de 2026 y que abarca los 125 municipios.

El reporte, consolidado entre las 00:01 y las 6:00 a.m., detalla que, aunque no hubo casos de intoxicación por fósforo blanco ni por licor adulterado con metanol, sí se presentó un incremento del 37,5% en personas lesionadas por pólvora respecto al mismo corte del año anterior (11 casos frente a 8 en 2024).

Las autoridades advierten que durante la tarde se entregará un segundo consolidado que podría modificar las cifras.

Los 11 casos se distribuyeron en cuatro municipios: Medellín (7), Nechí (2), Envigado (1) y Bello (1). Las lesiones incluyen quemaduras de primer, segundo y tercer grado, una contusión y una amputación, esta última sufrida por un joven de 21 años en Bello tras manipular voladores.

En Medellín ocurrieron siete de los hechos más graves, incluido un adolescente de 17 años con quemaduras de tercer grado en cara, cuello y tronco, y otra menor de 15 años lesionada mientras observaba volcanes.

Nechí también reportó un caso de quemadura severa y laceración facial por luces de bengala.

“Insistimos en la responsabilidad ciudadana. Aquí hay tres jóvenes lesionados. La pólvora detonante es un riesgo real y evitable”, afirmó Marta Cecilia Ramírez Orrego, secretaria de Salud e Inclusión Social.

La Gobernación recordó que el uso de pólvora está prohibido en Antioquia y reforzó su campaña “Soy Antipólvora: la alegría no se quema, se comparte”, invitando a evitar artefactos pirotécnicos y a denunciar expendios de licor adulterado.

