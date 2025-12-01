Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    ¡Inició diciembre con el pie izquierdo! Revelan primer balance de quemados por pólvora en Medellín

    Primer día de diciembre y ya hay varios quemados por pólvora en Medellín. Las autoridades piden NO usar pólvora.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Inició diciembre con el pie izquierdo! Revelan primer balance de quemados por pólvora en Medellín
    Foto de archivo.
    ¡Inició diciembre con el pie izquierdo! Revelan primer balance de quemados por pólvora en Medellín

    Resumen: Primer balance de quemados en Medellín este 1 de diciembre: siete lesionados, todos por quemaduras, sin menores afectados. Autoridades piden evitar el uso de pólvora.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Medellín comenzó la temporada decembrina con una cifra que prende las alarmas: siete quemados por pólvora en el primer día del mes.

    Así lo confirmó la Secretaría de Salud en el balance oficial divulgado este 1 de diciembre, un reporte que marca el inicio de la vigilancia especial que cada año se activa para evitar más víctimas en las fiestas.

    En comparación con la misma fecha de 2024, cuando se registraron 11 quemados, este año la ciudad muestra una reducción. Sin embargo, las autoridades insistieron en que cualquier número sigue siendo preocupante y que el llamado es a evitar el uso de pólvora, especialmente ahora que comienzan las celebraciones de fin de año.

    El informe detalla que seis de los lesionados son hombres (86%) y uno es mujer. Todos los casos estuvieron relacionados con quemaduras, sin registros de fracturas, laceraciones, daños oculares o amputaciones.

    Lea también: Se conocen más detalles del volcamiento en Los Balsos que dejó un conductor muerto, derrame y congestión

    Los lesionados se concentran en el grupo de jóvenes y adultos, con tres casos entre los 12 y 17 años y cuatro mayores de 18.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    El 57% de los lesionados fueron atendidos de manera ambulatoria, mientras que tres requirieron hospitalización. Las quemaduras de segundo grado representan la mayoría de los casos, seguidas por lesiones de primer y tercer grado.

    La manipulación directa de pólvora sigue siendo la principal causa, con cuatro lesionados, mientras que tres fueron observadores que resultaron afectados sin estar manipulando artefactos.

    Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a evitar el uso de pólvora durante toda la temporada.

    Más noticias de Medellín


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez habla sobre la investigación que expone al gobierno con alias Calarcá

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.