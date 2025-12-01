Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Inició diciembre con el pie izquierdo! Revelan primer balance de quemados por pólvora en Medellín

Medellín comenzó la temporada decembrina con una cifra que prende las alarmas: siete quemados por pólvora en el primer día del mes.

Así lo confirmó la Secretaría de Salud en el balance oficial divulgado este 1 de diciembre, un reporte que marca el inicio de la vigilancia especial que cada año se activa para evitar más víctimas en las fiestas.

En comparación con la misma fecha de 2024, cuando se registraron 11 quemados, este año la ciudad muestra una reducción. Sin embargo, las autoridades insistieron en que cualquier número sigue siendo preocupante y que el llamado es a evitar el uso de pólvora, especialmente ahora que comienzan las celebraciones de fin de año.

El informe detalla que seis de los lesionados son hombres (86%) y uno es mujer. Todos los casos estuvieron relacionados con quemaduras, sin registros de fracturas, laceraciones, daños oculares o amputaciones.

Los lesionados se concentran en el grupo de jóvenes y adultos, con tres casos entre los 12 y 17 años y cuatro mayores de 18.

El 57% de los lesionados fueron atendidos de manera ambulatoria, mientras que tres requirieron hospitalización. Las quemaduras de segundo grado representan la mayoría de los casos, seguidas por lesiones de primer y tercer grado.

La manipulación directa de pólvora sigue siendo la principal causa, con cuatro lesionados, mientras que tres fueron observadores que resultaron afectados sin estar manipulando artefactos.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a evitar el uso de pólvora durante toda la temporada.

