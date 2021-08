La Policía del Capitolio de Estados Unidos informó este jueves 19 de agosto que está investigando “una amenaza de bomba” cerca de la Biblioteca del Congreso.

“Ésta es una investigación sobre una amenaza de bomba. Por favor, eviten la zona”, declaró la Policía en un mensaje en su cuenta de Twitter, sin dar más detalles.

Medios locales recogen que se trataría de un artefacto explosivo que se encontraría al interior de una camioneta.

MEDIA ALERT: This is an active bomb threat investigation. The staging area for journalists covering this situation is at Constitution and First Street, NW for your safety.

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 19, 2021