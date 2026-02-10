Resumen: Juan Acevedo Rocha renunció a la presidencia de la Hidroeléctrica de Urrá tras fuertes críticas del presidente Petro y el MinEnergía por inundaciones en Córdoba.

Renunció el presidente encargado de Urrá tras ser tildado de ‘criminal ambiental’ en medio de la crisis en Córdoba

Juan Acevedo Rocha, quien se desempeñaba como presidente encargado de la Hidroeléctrica de Urrá S.A., presentó su renuncia irrevocable al cargo. La decisión se conoció apenas horas después de que el presidente Gustavo Petro lanzara duras acusaciones contra la compañía, calificando el manejo del embalse como un ‘crimen ambiental’ y exigiendo investigaciones penales por las graves inundaciones que hoy tienen bajo el agua a gran parte del departamento de Córdoba.

La salida de Acevedo, un veterano con más de 33 años de trayectoria en la Hidroeléctrica, no fue espontánea. Según trascendió, el propio ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, solicitó directamente que se apartara del encargo.

En su carta de renuncia, enviada justo antes de una reunión clave de la junta directiva, Rocha aseguró que su retiro busca evitar que el debate público escale a una “confrontación institucional” y que su nombre se convierta en un distractor frente a la emergencia humanitaria que padecen las comunidades del río Sinú.

Pese a dar un paso al costado, Acevedo defendió con vehemencia la operación de la planta. Según el directivo saliente, el mandatario nacional maneja “información incorrecta”.

Rocha sostuvo que, lejos de causar el desastre, la represa evitó una tragedia de proporciones incalculables al controlar el 97% de las crecientes desde el año 2000.

“De no estar Urrá, estaríamos buscando tierras altas”, sentenció, contradiciendo los reportes de la Anla que señalan que la entidad excedió los niveles permitidos de almacenamiento.

El ambiente en el Palacio de Nariño es de total hermetismo frente a quién asumirá el timón de la generadora, mientras la Superintendencia de Servicios Públicos ya abrió indagaciones formales.

Por ahora, Juan Acevedo continuará vinculado a la empresa en su cargo de planta, pero la silla presidencial queda vacía en el momento más crítico para la seguridad energética y ambiental de la región Caribe.

