Rocas gigantes casi aplastan a camionero y tienen bloqueada la vía Cauya–La Pintada

Resumen: Derrumbe en el sector La Albania mantiene paso restringido a un carril en la vía Cauya–La Pintada. Conozca el estado de la vía y las recomendaciones de las autoridades.

Un fuerte susto se llevaron los transportadores que transitaban en la mañana de este martes 10 de febrero por el corredor que comunica a Cauya con La Pintada.

Las autoridades confirmaron que la caída de varias rocas de gran tamaño sobre la calzada provocó el cierre parcial de esta importante arteria vial, dejando el tránsito reducido a un solo carril.

El incidente, que por poco termina en tragedia, se registró específicamente en el kilómetro 104, sector La Albania, bajo la jurisdicción del municipio de La Pintada. Según el reporte oficial de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia, el desprendimiento de material fue notificado cerca de las 6:40 a.m.

En el sitio, un conductor de carga pesada vivió momentos de angustia cuando las rocas impactaron la infraestructura vial a pocos metros de su vehículo, el cual resultó afectado por los sedimentos, aunque afortunadamente no se reportaron víctimas ni lesionados de gravedad.

Lea también: Liberan a trabajador humanitario colombiano que era preso político en Venezuela

A esta hora, uniformados de la Policía de Tránsito y personal de mantenimiento se encuentran en la zona realizando labores de regulación y evaluando la estabilidad del talud.

El pavimento en este punto crítico sufrió daños considerables debido al peso del material caído, lo que obliga a mantener el paso controlado mientras se completan las tareas de remoción.

Se recomienda a los viajeros y transportadores que se desplazan hacia el Suroeste antioqueño transitar con extrema precaución, ya que la inestabilidad del terreno y las condiciones climáticas podrían generar nuevos desprendimientos.

Más noticias de Antioquia