Resumen: El CNE tendrá un nuevo presidente. Cristian Quiroz presentó su renuncia al cargo y será reemplazado por el magistrado Benjamín Ortiz cuando resta un mes para el relevo de los actuales togados.

¡Cambio inesperado en el CNE! Cristian Quiroz renunció a la presidencia a un mes de terminar el periodo

El magistrado Cristian Quiroz presentó este jueves 16 de julio su renuncia a la presidencia del CNE, decisión que se produjo durante la sala plena del tribunal electoral, cuando falta aproximadamente un mes para que finalice el periodo de los actuales magistrados.

En su reemplazo asumirá el magistrado Benjamín Ortiz, quien dirigirá la corporación durante las últimas semanas del actual cuatrienio.

Durante su gestión al frente del CNE, Quiroz lideró el tribunal en el desarrollo del reciente proceso electoral y promovió la tecnificación de diferentes procedimientos, entre ellos el registro de testigos electorales y otras herramientas implementadas para fortalecer la organización y vigilancia de las elecciones.

Con su salida de la presidencia, el cargo será ocupado por Benjamín Ortiz, uno de los magistrados instructores del proceso que investigó las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022.

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De acuerdo con información conocida desde la Sala Plena, la renuncia tiene un carácter simbólico y busca permitir que un mayor número de magistrados ejerzan la presidencia del tribunal durante el periodo institucional.

En los últimos cuatro años ese cargo también fue ocupado por Fabiola Márquez, Álvaro Hernán Prada, Maritza Martínez y César Lorduy, entre otros.

Fuentes del Consejo Nacional Electoral señalaron que este relevo hace parte de un reconocimiento a los magistrados que desempeñaron un papel relevante durante el cuatrienio y se da antes del proceso de renovación de la corporación.

Se espera que durante el mes de agosto los partidos políticos adelanten los acuerdos necesarios para que el Congreso en pleno elija a los nuevos magistrados que integrarán el CNE durante los próximos cuatro años, una vez concluya el periodo de los actuales integrantes del tribunal electoral.

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