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    Fotos y Videos

    ¡La bajó del pelo de un taxi! Brutal agresión contra una mujer en Fusagasugá quedó en video

    La violencia de las imágenes grabadas en Fusagasugá, ha sido calificada por los internautas como un acto de barbarie

    Publicado por: SoloDuque

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    ¡La bajó del pelo de un taxi! Brutal agresión contra una mujer en Fusagasugá quedó en video

    Resumen: Conmoción e indignación por un video que muestra la brutal agresión a una mujer en Fusagasugá. Papo Amin, presidente del Concejo de Bogotá, rechazó el acto

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    Un grave hecho de violencia de género ha encendido las alarmas y desatado una ola de indignación en las redes sociales. En las últimas horas se ha viralizado un video que deja en evidencia una brutal agresión física cometida contra una mujer en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca.

    Las crudas imágenes han generado el rechazo generalizado de la ciudadanía y de figuras políticas que exigen la pronta intervención de las autoridades locales para identificar y judicializar al agresor.

    ¿Qué se observa en el repudiable video de Fusagasugá?

    Aunque los detalles previos al incidente aún son materia de investigación, la grabación que circula en redes sociales documenta el momento exacto en el que una mujer es víctima de un ataque físico desproporcionado en pleno espacio público del municipio cundinamarqués durante la jornada del miércoles.

    La violencia de las imágenes ha sido calificada por los internautas como un acto de barbarie, lo que ha motivado cadenas de difusión ciudadana con el objetivo de alertar a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación para que asuman el caso de oficio.

    ¿Cuál fue la reacción del presidente del Concejo de Bogotá?

    La gravedad del asunto trascendió rápidamente y provocó el pronunciamiento de Papo Amin, actual presidente del Concejo de Bogotá. A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el cabildante compartió su profunda indignación frente a las imágenes, haciendo un llamado a rechazar cualquier tipo de justificación ante la violencia.

    «¡CRUELDAD PURA! Observen semejante agresión que sufrió esta mujer el día de ayer en el municipio de Fusagasugá. No importa el contexto, lo que se percibe en el video es aberrante», sentenció el político en sus redes sociales.

    ¿Qué se espera de las autoridades frente a este caso?

    Ante la viralización de la denuncia, se espera que en las próximas horas la Alcaldía de Fusagasugá, junto con la Secretaría de la Mujer y las autoridades de Policía del departamento, emitan un pronunciamiento oficial.

    La comunidad exige que se active de inmediato la ruta de atención a víctimas de violencia basada en género, se brinde protección a la mujer agredida y se logre la captura del responsable para que responda ante la justicia por este reprochable acto de agresión.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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