¡Último día! Hoy vence el plazo para cambiar gratis la tarjeta Cívica Classic

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Resumen: El Metro de Medellín hizo un llamado a los usuarios para renovar tarjeta Cívica Classic. Más de 140.000 personas aún deben realizar el cambio gratuito.

Renovar tarjeta Cívica es un trámite que miles de usuarios aún tienen pendiente. Este martes 30 de junio vence el plazo para cambiar gratuitamente la tarjeta Cívica Classic, por lo que el Metro de Medellín hizo un llamado urgente a quienes todavía no han realizado el proceso.

Aunque ya se han renovado 88.400 tarjetas, cerca de 140.000 usuarios que registraron al menos un uso durante el último año aún deben efectuar el cambio.

Como parte de la estrategia de modernización del sistema de recaudo, el Metro ha desarrollado jornadas extraordinarias de atención los sábados y ha instalado puntos temporales en estaciones como Sabaneta, Cisneros y Acevedo P.

Estas acciones han permitido avanzar en la sustitución de la antigua Cívica Classic por una nueva versión con mayores capacidades tecnológicas.

Sin embargo, la empresa recordó que aún quedan cerca de 140.000 tarjetas que registraron al menos un uso durante el último año y que deben ser reemplazadas. Por ello, invitó a los usuarios a realizar el trámite con anticipación para evitar congestiones.

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Las personas que todavía tienen la Cívica Classic pueden renovar tarjeta Cívica de manera gratuita en los Puntos de Atención al Cliente (PAC) ubicados en las estaciones Niquía, Acevedo, San Antonio (oriente y occidente), Itagüí y San Javier. Estos funcionan de lunes a viernes, entre las 9:30 a.m. y las 6:30 p.m., en jornada continua.

La renovación hace parte de la transformación tecnológica del sistema de recaudo del Metro de Medellín.

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Entre las principales novedades se encuentra la incorporación de tecnología NFC (Near Field Communication), que permitirá activar automáticamente el saldo de las recargas digitales sin necesidad de acercar la tarjeta a un validador físico, haciendo el proceso más rápido y cómodo para los usuarios.

🟢 ¡Avanza la renovación de la tarjeta #Cívica! 💳A la fecha, 71.000 tarjetas han sido cambiadas, un paso clave en la actualización tecnológica del sistema.

💳Aún están pendientes 140.000 tarjetas personalizadas que tuvieron al menos un uso en el último año.

🗓️ El cambio de la… pic.twitter.com/NlYAbdjZNd — Metro de Medellín (@metrodemedellin) May 20, 2026

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