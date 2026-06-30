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Resumen: Carlos Mauricio Martínez, actual gerente del Hospital La María, fue designado como el nuevo representante legal de Savia Salud, entidad que recuperó su autonomía administrativa tras finalizar la intervención forzosa por parte del Gobierno Nacional. Martínez, quien es odontólogo de la Universidad de Antioquia con especialización en Gerencia de Economía y Finanzas de la Salud y cuenta con experiencia previa como Secretario de Salud de Rionegro, asumirá el liderazgo de la EPS con el objetivo principal de estabilizar las finanzas de la organización y asegurar la calidad en la atención médica de sus afiliados en el departamento.

Carlos Mauricio Martínez fue escogido como representante legal de Savia Salud, que ya no está intervenida

En un paso estratégico para el futuro de la salud en el departamento, Carlos Mauricio Martínez ha sido designado como el nuevo representante legal de Savia Salud.

Este nombramiento marca un hito clave para la entidad, debido a que Savia Salud ya no se encuentra intervenida por el Gobierno Nacional. Tras haber estado bajo el control forzoso de la Superintendencia Nacional de Salud, la EPS retorna a la autonomía administrativa de sus socios regionales, abriendo paso a un proceso inmediato de empalme y reestructuración técnica.

Un perfil técnico para liderar la transición

Martínez, quien actualmente ejerce el cargo de gerente de la Empresa Social del Estado (E.S.E.) Hospital La María, llega al cargo respaldado por una hoja de vida con amplia trayectoria en la administración del sector sanitario en Antioquia:

Formación Académica: Es odontólogo egresado de la Universidad de Antioquia. Además, cuenta con una especialización en Gerencia de Economía y Finanzas de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB).

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Experiencia en el Sector Público: Se ha desempeñado previamente como Secretario de Salud del Municipio de Rionegro. Asimismo, ocupó el cargo de Subsecretario de Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud de la Gobernación de Antioquia.

Liderazgo Hospitalario: Desde octubre de 2024 asumió la gerencia de la E.S.E. Hospital La María, enfocando su gestión en el mejoramiento de los servicios de salud institucionales del departamento.

El principal desafío para Carlos Mauricio Martínez al frente de Savia Salud consistirá en estabilizar las finanzas de la organización y asegurar la calidad en la prestación de servicios para su extensa red de afiliados en Antioquia, ahora bajo un esquema de administración local e independiente.