¡No se deje coger la tarde! Nuevas jornadas y puntos para renovar la tarjeta Cívica

Debido a la necesidad de modernizar el recaudo, el Metro de Medellín anunció la renovación de la tarjeta Cívica, habilitando jornadas especiales los días sábado 28 de febrero, así como el 14 y 21 de marzo.

Durante estos días, los Puntos de Atención al Cliente (PAC) de estaciones clave como Niquía, San Antonio e Itagüí funcionarán en horario continuo de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., dedicándose exclusivamente a este trámite para agilizar el flujo de usuarios.

La actualización responde a que cerca de 200.000 tarjetas Cívicas expedidas entre 2007 y 2014 han quedado obsoletas para los procesos digitales.

La nueva tecnología NFC permitirá que los viajeros activen sus saldos cargados por aplicaciones como Nequi o Bancolombia sin necesidad de pasar por los validadores físicos de las estaciones.

Hasta la fecha, más de 46.000 ciudadanos ya realizaron el cambio gratuito, pero el Metro hace un llamado urgente al resto de la población que aún porta la “Cívica azul con foto” para que no esperen hasta el último minuto.

Para descentralizar la atención, se dispondrán puntos temporales en Sabaneta, Cisneros y Acevedo, buscando reducir las filas y mejorar la experiencia del usuario.

Es importante recordar que el plazo máximo para esta renovación se extendió hasta el 30 de junio de 2026. Quienes no realicen el cambio antes de esta fecha, verán limitada su capacidad de recarga virtual, quedando relegados únicamente a las taquillas físicas, lo que representa un retroceso en la agilidad que el sistema busca implementar en toda su red.

Aquí puedes consultar si tu Cívica debe ser renovada.

