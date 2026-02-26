Colombia compite con Pedro González y Huberney Cataño en el Mundial de Billar a Tres Bandas por Equipos en Viersen. Foto: Tomada de COC / Créditos al autor

Resumen: La Selección Colombia de billar, representada por Pedro González y Huberney Cataño, competirá del 26 de febrero al 1 de marzo en la edición 35 del Campeonato Mundial de Tres Bandas por Equipos en Viersen, Alemania. El equipo nacional integra el Grupo A junto a Turquía, Japón y Jordania, buscando un cupo en la fase de eliminación directa donde se enfrentará a potencias como Países Bajos y Corea del Sur. Bajo la organización de la UMB, el torneo definirá al campeón el próximo domingo tras una intensa serie de partidos que podrían decidirse en el formato Scotch Doubles, consolidando a Colombia como uno de los referentes del continente en este prestigioso escenario internacional.

Colombia inicia su camino en el Mundial de Billar en Viersen

La Selección Colombia de billar a tres bandas ya se encuentra en territorio europeo para disputar el Campeonato Mundial por Equipos Nacionales, que tendrá lugar del 26 de febrero al 1 de marzo en la emblemática Festhalle de Viersen, Alemania.

Este certamen, organizado por la Unión Mundial de Billar (UMB), llega a su edición número 38 consolidado como la cita más prestigiosa del calendario internacional para las federaciones nacionales, reuniendo a la élite del deporte en un escenario con décadas de historia.

El equipo nacional, conformado por los destacados billaristas Pedro González y Huberney Cataño, buscará ser protagonista en una competencia que reúne a las 16 mejores selecciones del planeta.

Colombia ha sido ubicada en el Grupo A, donde deberá medirse ante potencias de la disciplina como Turquía y Japón, además de la selección de Jordania.

La representación colombiana llega con la consigna de superar la fase de grupos y posicionarse nuevamente entre los referentes del continente americano en esta exigente modalidad.

El sistema de competencia establece una fase inicial de grupos bajo el formato de “todos contra todos”. Los dos mejores equipos de cada zona avanzarán a los cuartos de final, momento en el que iniciará la fase de eliminación directa hacia el título.

Una de las particularidades más emocionantes del torneo es que, en caso de empate durante los ‘playoffs’, la definición se dará mediante el sistema Scotch Doubles, donde los integrantes del equipo alternan sus tiros en una carrera hasta los 15 puntos para decidir al ganador.

El cuadro de participantes incluye a naciones con un palmarés envidiable, encabezadas por los Países Bajos, actuales campeones del mundo, y seguidas por potencias como Corea del Sur, Vietnam, España y los locales, Alemania.

La actividad oficial comenzará este jueves 26 de febrero con la ceremonia de apertura a las 11:00 a.m. hora local, mientras que la gran final que definirá al nuevo monarca del billar por equipos se llevará a cabo el domingo 1 de marzo en horas de la tarde.

Con esta participación, Colombia reafirma su compromiso con el desarrollo del billar de alto rendimiento, confiando en el talento de González y Cataño para superar los desafíos técnicos que impone el nivel mundial.

La expectativa de la delegación es alta, enfocada en igualar o superar actuaciones históricas previas y consolidar el prestigio de la bandera tricolor en la mítica sede de Viersen.

