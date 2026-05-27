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Resumen: Tras 30 años sin intervenciones significativas, la Alcaldía de Medellín inició la renovación del emblemático Parque Berrío con una inversión cercana a los $5.734 millones de pesos. El proyecto transformará aproximadamente 1.300 metros cuadrados mediante la adecuación de andenes, la instalación de nueva iluminación y el fortalecimiento de las zonas verdes. Más allá de la modernización arquitectónica y urbana, esta iniciativa contempla un fuerte componente social diseñado para dignificar el entorno de los vendedores tradicionales que derivan su sustento en el lugar, buscando así revitalizar el corazón histórico de la ciudad para el disfrute seguro y renovado de residentes y turistas.

Renovación histórica en el corazón de Medellín: El Parque Berrío se transforma tras 30 años

El Parque Berrío, epicentro histórico y de encuentro para los antioqueños, ha comenzado una ambiciosa etapa de transformación. Tras tres décadas sin recibir intervenciones significativas, la Alcaldía de Medellín ha puesto en marcha un plan de renovación para devolverle la vida, el color y la dignidad a este emblemático espacio público.

El parque, custodio de la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria y de la icónica «Gorda» de Fernando Botero, no había sido remodelado desde 1995, año en el que se articuló con la construcción de la estación del Metro.

Una inversión para el renacer del centro

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó la importancia de esta obra como parte de una estrategia mayor para recuperar el centro de la ciudad. «Este parque no ha tenido una intervención desde hace 30 años», señaló el mandatario, enfatizando la necesidad de dignificar el espacio.

El proyecto de renovación contempla múltiples mejoras estructurales y ambientales:

Inversión total: Cercana a los $5.734 millones de pesos.

Área de intervención: Renovación de aproximadamente 1.300 metros cuadrados.

Infraestructura: Mejoramiento de los andenes sobre las calles Boyacá y Palacé.

Iluminación y ambiente: Instalación de nueva iluminación y conservación de las especies arbóreas existentes, integrando nuevas siembras para fortalecer el entorno ecológico.

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Más allá del cemento: El componente social

Javier Rodas Velásquez, Subdirector de la Agencia APP, subrayó que el proyecto trasciende lo meramente arquitectónico. «No solo es pegar una baldosa, sino pensar también en aquellas personas que diariamente vienen al parque a hacer su sustento legal y honestamente», afirmó.

Para muchos ciudadanos de diversas comunas, especialmente de la comuna 10 (La Candelaria), el Parque Berrío es su principal fuente de ingresos. Vendedores tradicionales, como Bety Perea y David López —famoso por sus potentes jugos de borojó, chontaduro y miel—, ven con optimismo esta transformación. «Es para mejorar la ciudad y al pueblo… ojalá lleguen demasiados turistas para que podamos vender», comentaron los comerciantes, quienes esperan ansiosos la reapertura para seguir ofreciendo sus productos en un entorno más limpio y seguro.

Reencuentro ciudadano

Aunque inicialmente el cierre temporal del parque generó sorpresa e inquietud entre los transeúntes habituales, la socialización del proyecto ha traído tranquilidad y altas expectativas.

Las obras avanzan a paso firme con la promesa de que, muy pronto, los medellinenses podrán volver a decir con orgullo la histórica frase: «Nos vemos en la Gorda de Botero», pero esta vez, en un parque completamente renovado que seguirá latiendo como el corazón indiscutible de Medellín.

Renovación histórica en el corazón de Medellín: El Parque Berrío se transforma tras 30 años