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Resumen: Los Círculos de Cuidado en Medellín ya han beneficiado a más de 550 mujeres con procesos de bienestar emocional, autocuidado y fortalecimiento familiar.

Más de 550 cuidadoras encontraron apoyo emocional en Medellín: así funcionan los Círculos de Cuidado

Los Círculos de Cuidado siguen consolidándose en Medellín como espacios clave para el bienestar emocional y el fortalecimiento familiar de cientos de mujeres cuidadoras.

A través de una articulación entre el programa Tejiendo Hogares y la Secretaría de las Mujeres, más de 550 personas han participado en procesos enfocados en salud mental, autocuidado y liderazgo comunitario.

Actualmente, la ciudad cuenta con 12 Círculos de Cuidado distribuidos en diferentes zonas.

En estos escenarios participan más de 8.000 mujeres que encuentran acompañamiento institucional y herramientas para enfrentar las cargas asociadas históricamente al cuidado del hogar y la familia.

La estrategia busca generar espacios seguros donde las participantes puedan hablar sobre gestión emocional, relaciones familiares, autoestima y prevención de violencias.

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Además, se desarrollan talleres y encuentros orientados al fortalecimiento de vínculos, disciplina positiva y construcción de redes de apoyo entre mujeres.

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Según explicó la secretaria de las Mujeres, Valeria Molina, el objetivo de estos procesos es promover el bienestar de las cuidadoras para que puedan afrontar de mejor manera las dinámicas diarias en sus hogares y comunidades. También resaltó la importancia de posicionar el autocuidado como una prioridad dentro de las familias y la sociedad.

Las participantes han destacado que los Círculos de Cuidado les han permitido mejorar la comunicación en sus hogares y aprender herramientas para resolver conflictos desde la empatía y el respeto.

Asimismo, reconocen que estos espacios han fortalecido su liderazgo en las comunidades y contribuido a construir entornos más protectores y libres de violencia.

La Alcaldía de Medellín informó que la programación y ubicación de los encuentros puede consultarse a través de los canales oficiales de la Secretaría de las Mujeres.

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