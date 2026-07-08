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Resumen: Medellín inició la renovación del Atanasio Girardot tras la aprobación de la licencia de construcción. El primer paso será desmontar la histórica cubierta occidental.

¡Ahora sí! Aprueban licencia y arrancan las obras en el estadio Atanasio Girardot

La renovación del Atanasio Girardot dio un paso definitivo luego de que la Alcaldía de Medellín anunciara la aprobación de la licencia de construcción que permitirá iniciar las obras de modernización del principal escenario deportivo de la ciudad.

El primer trabajo visible será el desmonte de la cubierta occidental, una estructura que ha acompañado al estadio durante 73 años.

La licencia fue expedida por la Curaduría Urbana y autoriza las labores de ampliación, modificación y demolición parcial necesarias para ejecutar el proyecto, luego de cumplir con los requisitos técnicos, urbanísticos, ambientales y normativos.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que la ciudad tendrá un escenario de talla internacional.

“Este es un estadio que va a estar a la altura de los mejores de América Latina y del mundo. (…) Vamos a tener el estadio que la ciudad se merece”, afirmó el mandatario.

El retiro de la cubierta occidental se realizará de manera gradual durante aproximadamente 75 días. En los primeros 15 días se instalará la maquinaria especializada, entre ella grúas telescópicas, plataformas hidráulicas y equipos de corte con hilo diamantado.

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Posteriormente, durante 60 días, se ejecutará el desmonte bajo estrictos protocolos de seguridad. La alcaldía aclaró que el Atanasio Girardot continuará operando con normalidad durante el segundo semestre de 2026. Según explicó Gutiérrez, las obras se suspenderán cuando haya partidos, conciertos o eventos masivos, incluida la programación de la Feria de las Flores, por lo que no será necesario cerrar el escenario por ahora.

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“Por el momento, no se cierra el estadio. Todas las actividades de este último semestre de 2026 se van a ejecutar con normalidad (…) El estadio sí será necesario cerrarlo el segundo semestre del próximo año”, indicó el alcalde.

Durante esta primera etapa también se conservarán el Puesto de Mando Unificado y la zona de palcos para garantizar la operación del escenario mientras avanzan los trabajos.

Para la transformación del Atanasio y su entorno, el Inder, a través de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), destinará una inversión de $752.000 millones de pesos.

El proyecto contempla la intervención de más de 55.600 metros cuadrados del estadio y 53.056 metros cuadrados de espacio público.

Una vez finalicen las obras, el escenario aumentará su capacidad de 45.200 a cerca de 60.000 espectadores, contará con una nueva gradería para aproximadamente 20.000 personas y tendrá una renovación completa de la silletería, además de otras adecuaciones que buscan convertir al estadio en uno de los más modernos de Latinoamérica.

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