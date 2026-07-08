Resumen: El video muestra cómo el piloto utilizó a la perfección el típico tono solemne y protocolar de la aviación para generar un suspenso tremendo en la cabina antes de soltar el remate

«Un minuto de silencio . . .»: el cómico aviso de piloto argentino a 30 mil pies de altura, que quedó en video

Minuto30.com .- Vivir un Mundial es una experiencia que paraliza al mundo, pero estar en pleno vuelo mientras tu selección se juega la vida en octavos de final es una verdadera tortura para cualquier hincha. Sin embargo, un piloto decidió romper la tensión de la mejor manera posible tras la victoria de Argentina sobre Egipto.

A través de las redes sociales se ha hecho viral el momento exacto en el que el comandante de la aeronave tomó el altavoz para dar «el parte» del partido, pero lo hizo apelando a la más pura cultura de tribuna.

Del susto a la carcajada

El video muestra cómo el capitán utilizó a la perfección el típico tono solemne y protocolar de la aviación para generar un suspenso tremendo en la cabina antes de soltar el remate.

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«Señores pasajeros, les habla el Capitán. Quiero pedirles un minuto de silencio…», comenzó diciendo con voz seria, asustando por un microsegundo a los viajeros, para luego gritar a todo pulmón: «… ¡PARA EGIPTO QUE ESTÁ MUERTO!».

Inmediatamente, el avión se transformó en una sucursal del estadio. Las carcajadas, los aplausos y los cánticos no se hicieron esperar, demostrando que la pasión mundialista se vive con la misma intensidad tanto en la tierra como a 30.000 pies de altura.