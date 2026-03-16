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Resumen: La administración distrital invita a la ciudadanía a utilizar los canales virtuales para evitar desplazamientos innecesarios

¡Atención! Alcaldía de Medellín suspende atención presencial por toma de la Minga Indígena

Minuto30.com .- La jornada de este lunes se torna compleja para los ciudadanos que tenían programados trámites en el centro de Medellín. La Alcaldía de Medellín acaba de confirmar que, debido a la concentración de cerca de 1.200 indígenas en la plaza externa del Centro Administrativo La Alpujarra, se ha suspendido la atención presencial en sus principales sedes hasta nuevo aviso.

La medida busca garantizar la seguridad de los servidores públicos y de los mismos ciudadanos, ante la magnitud de la movilización que llegó desde la madrugada proveniente de Urabá y el Suroeste.

Sedes sin servicio hoy

Si usted planeaba acercarse a realizar trámites de catastro, Sisbén o pagos tributarios, tenga en cuenta que no habrá atención en:

Centro Administrativo La Alpujarra (Sedes de Alcaldía y Gobernación).

Plaza de la Libertad.

Edificio Vásquez.

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Edificio Carré.

¿Cómo realizar trámites?

La administración distrital invita a la ciudadanía a utilizar los canales virtuales para evitar desplazamientos innecesarios:

Portal Web: www.medellin.gov.co para trámites y servicios en línea.

WhatsApp de “Flor”: 301 604 44 44 para consultas básicas.

Línea Única de Atención: (+57) 604 44 44 144.