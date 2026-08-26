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Resumen: La Alcaldía de Medellín entregó la renovación de la cancha polideportiva El Pozo en San Javier. La obra beneficia a 20.000 personas de la comuna 13.

¡Quedó espectacular! Medellín entregó renovada la cancha El Pozo para el disfrute del barrio

La Alcaldía de Medellín entregó oficialmente a los habitantes de San Javier las obras de transformación integral de la cancha polideportiva El Pozo.

Esta intervención de infraestructura social y deportiva contó con una inversión superior a los $1.100 millones de pesos por parte del Distrito, impactando de forma directa a más de 20.000 ciudadanos del sector que ahora cuentan con un espacio moderno y adecuado para el sano esparcimiento, la recreación y la integración comunitaria.

Los trabajos ejecutados sobre la cancha incluyeron la habilitación de una nueva superficie de juego con revestimiento técnico deportivo, la instalación del cerramiento perimetral, la adecuación de sistemas de drenajes, además de la edificación de pilas y un muro de contención para la estabilización del talud.

Asimismo, el proyecto contempló obras complementarias como la construcción de escalas y andenes de acceso, hidrosiembra en zonas verdes adyacentes, y el mantenimiento integral de pasamanos metálicos, graderías y porterías.

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Con la entrega de este escenario remodelado, la alcaldía de Medellín continúa fortaleciendo la red de recintos comunitarios en las distintas zonas de la capital antioqueña.

Las obras permiten que niños, jóvenes y adultos mayores hagan uso del equipamiento urbano en condiciones de seguridad y calidad, consolidando la actividad física como una herramienta fundamental para la convivencia pacífica y el desarrollo social en los barrios de Medellín.

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