¡Casi 300 focos de fuego! Tolima cumple 26 días en emergencia por incendios forestales

Resumen: El Tolima suma 26 días de emergencia por incendios forestales tras reactivarse el fuego en Coello. La Policía ha realizado más de 600 descargas de agua para sofocar las llamas.

El departamento del Tolima ajusta 26 días ininterrumpidos en alerta roja tras enfrentar una devastadora racha de incendios forestales que mantiene en calamidad pública a la región.

Aunque varios focos habían logrado ser mitigados por los organismos de socorro, las alarmas se encendieron nuevamente en la zona rural del municipio de Coello, donde las llamas cobraron fuerza sobre las veredas Chagualá Afuera, Chagualá Adentro y el sector de Potrerillo. El rápido avance del fuego pone en riesgo directo las hectáreas productivas, la fauna silvestre y las viviendas de las familias campesinas del sector.

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La magnitud del terreno y la complejidad del panorama meteorológico han dificultado la labor contra los incendios, presentando ráfagas de viento de hasta 30 nudos y temperaturas extremas que bordean los 45 grados centígrados.

Ante la amenaza de que el fuego alcance las antenas de comunicación en la vereda Cunirá y se extienda hacia el municipio de Potrerillo, brigadas de la Defensa Civil del Tolima y Cundinamarca, junto con cuerpos de bomberos y la propia comunidad, despliegan operativos por tierra, al tiempo que claman por refuerzos hídricos urgentes para frenar la tragedia ambiental.

Para contener la emergencia, la Sección de Aviación de la Policía Nacional ha movilizado aeronaves especializadas AT-802 y helicópteros UH-60 Black Hawk con el sistema Bambi Bucket.

Las autoridades confirmaron que durante las maniobras aéreas se han efectuado 668 descargas para verter más de 407.000 galones de agua sobre 302 focos de incendios detectados en municipios como San Luis, Suárez, Ortega, Melgar, Carmen de Apicalá, Armero y Venadillo, mientras la institución anuncia el envío de más unidades para evitar que las llamas sigan consumiendo el departamento.

No vamos a bajar la guardia frente a los incendios en el Tolima. Nuestra Fuerza Pública mantiene desplegados 782 hombres y mujeres, y otros 33 integrantes de la Brigada de Atención a Desastres se trasladan hacia Ibagué con 4.000 kilos de equipos. Tenemos en operación 2… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 26, 2026

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