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Resumen: René Higuita anunció que apelará la decisión judicial que decretó la extinción de dominio de una casa de su propiedad en El Poblado, Medellín. El exarquero aseguró que adquirió el inmueble de manera legal, con recursos provenientes de su carrera deportiva, y sostuvo que desconocía cualquier vínculo previo de la vivienda con actividades ilícitas. Además, afirmó que actuó de buena fe y confía en que esa condición sea reconocida durante el proceso de apelación.

¡René Higuita rompe el silencio! Apelará la extinción de su casa y asegura: «Fui víctima de un engaño»

El exarquero René Higuita anunció que recurrirá la decisión judicial que ordenó la extinción de dominio de un inmueble de su propiedad ubicado en el barrio El Poblado, en Medellín. A través de un comunicado público, el ídolo del fútbol colombiano aseguró que adquirió la vivienda de forma legal, con recursos obtenidos durante su carrera deportiva, y afirmó que nunca tuvo conocimiento de que el bien hubiera estado relacionado con actividades ilícitas.

El pronunciamiento del exguardameta se produjo luego de que un juez acogiera la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación y decretara la extinción del derecho de dominio sobre el inmueble, al considerar que, años antes de llegar a manos de Higuita, la propiedad había hecho parte de una estructura de testaferrato vinculada al Cartel de Medellín.

Higuita asegura que actuó de buena fe

En el documento difundido en sus redes sociales, René Higuita explicó que la negociación se realizó durante la década de los noventa mediante una permuta y sostuvo que todos los bienes utilizados para adquirir la propiedad provenían de su trabajo como futbolista.

Según relató, entregó dos apartamentos como parte del negocio, uno de los cuales había recibido de Conavi como reconocimiento tras ser elegido mejor jugador del año.

El exarquero insistió en que la operación fue completamente legal y manifestó que desconocía cualquier antecedente relacionado con el inmueble.

«La propiedad fue adquirida de manera completamente legal, actuando siempre de buena fe y con recursos provenientes exclusivamente de mi trabajo».

«Fui víctima de un engaño»

Higuita afirmó que solo años después conoció que el anterior propietario había sido identificado como testaferro del Cartel de Medellín. De acuerdo con su versión, al momento de la negociación esa persona no registraba antecedentes penales ni investigaciones que permitieran advertir una posible relación con actividades ilícitas.

En ese sentido, aseguró que nunca tuvo conocimiento del historial del bien y que, como cualquier ciudadano, terminó siendo engañado durante la negociación.

«Fui víctima de un engaño y jamás tuve conocimiento de antecedentes que relacionaran ese bien con actividades ilícitas».

Anunció que presentará una apelación

Aunque manifestó respeto por las decisiones de la justicia, Higuita confirmó que hará uso de los mecanismos legales para intentar revertir el fallo.

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El exfutbolista informó que presentará el recurso de apelación con la expectativa de que durante la revisión del caso se tenga en cuenta que siempre actuó de buena fe.

«Respeto las decisiones de la justicia; sin embargo, ejerceré los recursos que la ley me otorga y presentaré la correspondiente apelación, con la confianza de que mi actuación de buena fe sea plenamente valorada dentro del proceso».

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Asimismo, sostuvo que la decisión judicial recae sobre el inmueble y no constituye un pronunciamiento sobre su conducta personal.

Dice que nunca ha sido investigado por este caso

En el comunicado, Higuita enfatizó que no ha sido condenado ni investigado por la comisión de delitos relacionados con este proceso.

Incluso, señaló que la propia decisión judicial reconoce su condición de tercero de buena fe y deja claro, según indicó, que su nombre no ha estado vinculado con actividades de testaferrato ni con maniobras para ocultar el origen ilícito de bienes.

El exarquero también expresó que el fallo le genera un importante perjuicio económico, ya que asegura que, además de perder el inmueble ubicado en El Poblado, también se verían afectados los dos apartamentos que entregó como parte de la permuta con la que adquirió la propiedad hace más de tres décadas.

«Lamento profundamente esta situación, no solo por el perjuicio económico que representa, sino también por la evidente sensación de injusticia que produce».

Pidió responsabilidad a los medios

En la parte final de su pronunciamiento, René Higuita hizo un llamado a los medios de comunicación para que informen sobre el caso con contexto y precisión.

El exguardameta pidió evitar afirmaciones que, a su juicio, puedan llevar a la opinión pública a creer equivocadamente que ha cometido algún delito o que ha tenido vínculos con organizaciones criminales.

Finalmente, agradeció las muestras de apoyo recibidas y reiteró que continuará defendiendo su actuación dentro del proceso judicial mediante los recursos que contempla la ley.