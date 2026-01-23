María Emma Gaviria y David Cañón Cortés recibieron el premio Altius Vida y Obra 2025 por su histórico legado al deporte. Foto: Tomada de COC

Resumen: En la gala de los Premios Altius 2025, María Emma Gaviria y David Cañón Cortés fueron distinguidos con el galardón Vida y Obra por su impacto histórico en el deporte colombiano. Gaviria fue reconocida por su papel fundamental en la creación y expansión de la arquería nacional, elevándola a niveles olímpicos y mundiales, mientras que Cañón Cortés fue homenajeado por una impecable trayectoria periodística de 60 años, en la que narró hitos fundamentales del país con ética e innovación. Esta distinción resalta el legado de dos figuras que, desde la dirigencia y la comunicación, han construido las bases y la memoria del movimiento deportivo en Colombia

María Emma Gaviria y David Cañón Cortés: Los pilares del deporte colombiano reciben el Premio Altius Vida y Obra 2025

En una emotiva velada celebrada este jueves 22 de enero en el hotel Grand Hyatt de Bogotá, el Comité Olímpico Colombiano exaltó la trayectoria de dos leyendas: María Emma Gaviria y David Cañón Cortés.

Ambos recibieron el prestigioso galardón Altius Vida y Obra, una distinción reservada para aquellos personajes cuya labor ha transformado el panorama deportivo nacional de manera continua, ética y ejemplar, dejando un legado imborrable para las futuras generaciones.

La arquería colombiana no se entendería sin el nombre de María Emma Gaviria. Economista de profesión, Gaviria fue la artífice de la fundación de la Federación de Arqueros de Colombia en 2001. Bajo su liderazgo, el tiro con arco pasó de ser una disciplina incipiente con solo tres ligas a un deporte de alto rendimiento con presencia en 20 departamentos.

Su visión ha posicionado a Colombia en los podios de Copas del Mundo y ha garantizado la presencia nacional en cinco ediciones consecutivas de los Juegos Olímpicos, consolidándose además como una figura de peso internacional en la Confederación Panamericana y la Federación Internacional de este deporte.

Por otro lado, el periodismo deportivo rindió tributo a David Cañón Cortés, cuya carrera de más de 60 años ha sido el puente entre las hazañas de los atletas y el corazón de los colombianos.

Lea también: Medellín brilla en los Premios Altius: El Panamericano de Deportes Acuáticos es el Certamen del Año

María Emma Gaviria y David Cañón Cortés: Los pilares del deporte colombiano reciben el Premio Altius Vida y Obra 2025

Con una trayectoria marcada por la ética y la innovación, Cañón Cortés cautivó a audiencias en radio y televisión a través de programas icónicos como la Cabalgata Deportiva Gillette y el Telediario de las siete.

Su voz y pluma no solo narraron el fútbol, sino que fueron fundamentales para el Movimiento Olímpico, documentando hitos como las primeras medallas de Colombia en Múnich 1972 y el impulso de eventos de talla mundial en el país.

Este reconocimiento reafirma la importancia de la gestión directiva y la comunicación social en la construcción del tejido deportivo.

Mientras María Emma Gaviria sigue trazando el camino de las flechas hacia el éxito internacional, David Cañón Cortés permanece como el referente de excelencia periodística que ha sabido reinventarse década tras década para mantener viva la pasión por el deporte en Colombia.

Más noticias de Deporte