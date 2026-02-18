Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Anuncian obras de mejoramiento en la Casa de Cultura El Poblado

La remodelación Casa de Cultura El Poblado será una realidad este año con una inversión de $330 millones anunciada por la Alcaldía de Medellín.

La remodelación Casa de Cultura El Poblado busca mejorar la infraestructura y ofrecer espacios más adecuados para artistas, gestores culturales y la comunidad en general.

De acuerdo con la alcaldía de Medellín, las obras comenzarán en los próximos meses y tendrán una duración estimada de ocho semanas. Los trabajos contemplan la intervención del auditorio, la modernización de los baños, adecuaciones en la zona de cocina y bodega, además de ajustes técnicos para el manejo de aguas residuales, con el fin de optimizar el funcionamiento del equipamiento cultural.

El escenario, inaugurado en 2017 en la comuna 14, se ha consolidado como un punto de encuentro para procesos artísticos y comunitarios. Solo entre 2024 y 2025 recibió cerca de 15.800 visitantes que participaron en actividades formativas, talleres y eventos culturales.

Desde la Alcaldía indicaron que estas mejoras hacen parte de la estrategia de fortalecimiento de la Red de Casas de Cultura, iniciativa que promueve la creación, la innovación y el trabajo colaborativo en los distintos territorios de la ciudad.

Con esta intervención, la alcaldía busca garantizar espacios dignos y funcionales que sigan impulsando el talento local y fomentando la apropiación cultural en El Poblado.

La programación y detalles de actividades podrán consultarse en el portal oficial de la Alcaldía y en las redes sociales de la Secretaría de Cultura Ciudadana.

