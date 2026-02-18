Menú Últimas noticias
    ¡Qué susto! Fuga de gas por quema de avispero causó pánico en Andes, Antioquia

    ¡De no creer! Un nido de avispas terminó provocando una fuga de gas en el municipio de Andes, Antioquia.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto sacada de redes sociales.
    Resumen: Un avispero quemado provocó una fuga de gas natural en el barrio San Mateo de Andes, Antioquia. Bomberos controlaron la situación.

    Un insólito incidente generó alarma entre los habitantes del barrio San Mateo, en el municipio de Andes, Antioquia, hacia el mediodía de este miércoles 18 de febrero. Lo que inició como una labor rutinaria de mantenimiento en un lote baldío terminó en una emergencia que requirió la intervención inmediata de los organismos de socorro y operarios de servicios públicos para evitar una tragedia mayor.

    De acuerdo con las versiones entregadas por la comunidad, el hecho se desencadenó mientras se realizaban trabajos por un nido de avispas y, en un intento por eliminarlo, procedieron a quemarlo.

    El avispero en llamas cayó accidentalmente sobre una tubería auxiliar de gas natural (destinada a proyectos futuros), provocando que el material se derritiera y se originara un escape considerable del fluido.

    La emergencia también alcanzó a una manguera de agua y causó daños menores a un vehículo que se encontraba parqueado justo al frente del predio.

    La rápida reacción del Cuerpo de Bomberos de Andes fue fundamental para controlar la situación y asegurar el perímetro antes de que se presentara una chispa que pudiera derivar en una explosión.

    Posteriormente, personal técnico de la empresa prestadora del servicio de gas arribó al sitio para realizar el sellado definitivo de la red afectada.

    Pese al susto generado por el fuerte olor de la fuga de gas, las autoridades reportaron que la emergencia no dejó personas lesionadas ni afectaciones estructurales de gravedad en las viviendas cercanas.

