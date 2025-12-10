Menú Últimas noticias
    El cuerpo de Jorge Eliecer se encuentra en Medicina Legal de Pereira

    Hasta el momento, ningún familiar ni persona cercana se ha presentado para solicitar información

    Publicado por: Juan Manuel

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Occidente – sede Pereira, informó sobre la presencia del cuerpo de Jorge Eliecer Villaquirán, un hombre de 67 años nacido el 25 de mayo de 1958 en Cajibío, Cauca, y registrado en Cañasgordas, Antioquia. Su cuerpo fue ingresado a las instalaciones el 5 de diciembre de 2025.

    Hasta el momento, ningún familiar ni persona cercana se ha presentado para solicitar información o hacerse cargo del caso. Las autoridades buscan establecer contacto con allegados del fallecido para los procedimientos correspondientes.

    Por ello, se hace un llamado a los familiares de Jorge Eliecer Villaquirán para que se acerquen a la sede ubicada en la Avenida de las Américas 98-25 en Pereira, Risaralda, o se comuniquen al teléfono (606) 3515310, extensión 61610.


