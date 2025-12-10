El cuerpo de Jorge Eliecer se encuentra en Medicina Legal de Pereira

Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Occidente – sede Pereira, informó sobre la presencia del cuerpo de Jorge Eliecer Villaquirán, un hombre de 67 años nacido el 25 de mayo de 1958 en Cajibío, Cauca, y registrado en Cañasgordas, Antioquia . Su cuerpo fue ingresado a las instalaciones el 5 de diciembre de 2025.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Occidente – sede Pereira, informó sobre la presencia del cuerpo de Jorge Eliecer Villaquirán, un hombre de 67 años nacido el 25 de mayo de 1958 en Cajibío, Cauca, y registrado en Cañasgordas, Antioquia. Su cuerpo fue ingresado a las instalaciones el 5 de diciembre de 2025.

Hasta el momento, ningún familiar ni persona cercana se ha presentado para solicitar información o hacerse cargo del caso. Las autoridades buscan establecer contacto con allegados del fallecido para los procedimientos correspondientes.

Por ello, se hace un llamado a los familiares de Jorge Eliecer Villaquirán para que se acerquen a la sede ubicada en la Avenida de las Américas 98-25 en Pereira, Risaralda, o se comuniquen al teléfono (606) 3515310, extensión 61610.