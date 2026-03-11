Resumen: Nathalia Vélez no es una cara nueva en la EIA. Su trayectoria como vicerrectora le otorga un conocimiento profundo de los procesos académicos e investigativos que lidera la universidad

Relevo en la Universidad EIA: Nathalia Vélez asume como rectora encargada tras la renuncia de José Manuel Restrepo

Minuto30.com .- La Universidad EIA (Escuela de Ingeniería de Antioquia) anunció este miércoles 11 de marzo cambios fundamentales en su cúpula directiva. Tras la renuncia de José Manuel Restrepo, quien asumirá el reto de ser la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella en la carrera hacia la Casa de Nariño, el Consejo Superior ha designado a la actual vicerrectora académica, Nathalia Vélez López de Mesa, como rectora encargada.

Este movimiento busca garantizar la estabilidad y la excelencia de la institución mientras se surte el proceso formal de selección de un nuevo rector en propiedad.

Una transición con sello de continuidad

Nathalia Vélez no es una cara nueva en la EIA. Su trayectoria como vicerrectora le otorga un conocimiento profundo de los procesos académicos e investigativos que lidera la universidad. Según informó la institución, su gestión temporal asegura que las actividades académicas e institucionales continuarán con total normalidad.

“La rectora encargada cuenta con la experiencia en gestión y el conocimiento institucional necesario para mantener la ejecución de los procesos en curso”, destacó la EIA en un comunicado oficial.

De la academia a la política: El salto de Restrepo

La renuncia de José Manuel Restrepo marca un hito en la campaña presidencial de 2026. Al unirse a la campaña de De la Espriella como fórmula vicepresidencial, se busca equilibrar el discurso del abogado con el perfil técnico y económico de Restrepo, quien ya fue ministro de Hacienda y Comercio.

¿Qué sigue para la Universidad EIA?

Liderazgo de Nathalia Vélez: Se encargará de la representación legal y académica de inmediato.

Proceso de selección: El Consejo Superior iniciará la búsqueda del rector en propiedad bajo estrictos lineamientos de gobierno corporativo.

Calendario académico: No sufrirá modificaciones ni retrasos por este cambio administrativo.

