Abelardo De La Espriella anuncia a José Manuel Restrepo como su fórmula vicepresidencial para construir consensos y unir al país

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella anunció hoy que el economista, académico y exministro José Manuel Restrepo Abondano será su fórmula vicepresidencial para las elecciones presidenciales de 2026, en una decisión orientada a tender puentes, construir consensos con quienes piensan distinto y aportar experiencia y madurez al proyecto de reconstrucción del país.

Durante el anuncio, De La Espriella explicó que la elección responde a la convicción de que Colombia necesita rodearse de personas con experiencia, solvencia técnica y vocación de servicio para enfrentar los desafíos del país y avanzar hacia una etapa de diálogo nacional y acuerdos amplios que permitan superar la polarización.

“La elección de mi vicepresidente no ha obedecido a cálculos políticos ni a recomendaciones de nadie. Creo firmemente que Colombia necesita rodearse de personas mejores que uno mismo para poder reconstruir el país”, afirmó.

De La Espriella destacó que Restrepo representa una combinación de rigor académico, experiencia en el manejo económico del país y una trayectoria pública caracterizada por la integridad, el servicio y la capacidad de tender puentes entre distintos sectores de la sociedad.

José Manuel Restrepo es economista de la Universidad del Rosario, con maestría en Economía de la London School of Economics y doctorado en Dirección de Instituciones de Educación Superior de la Universidad de Bath en el Reino Unido. A lo largo de su carrera ha desarrollado una destacada trayectoria académica, siendo rector del CESA, rector durante ocho años de la Universidad del Rosario y actualmente rector de la Universidad EIA.

En el sector público se desempeñó como Ministro de Comercio, Industria y Turismo (2018 – 2021) y posteriormente como Ministro de Hacienda y Crédito Público (2021–2022), durante uno de los momentos económicos más complejos de la historia reciente del país.

Por su parte, José Manuel Restrepo afirmó que asume este reto con la convicción de que Colombia necesita reencontrarse como nación y avanzar sobre la base del diálogo democrático.

“Llego a este proyecto con la convicción de que Colombia necesita recuperar la esperanza, construir consensos con quienes piensan distinto e inyectar experiencia y serenidad a esta apuesta por el futuro del país”, señaló.

La fórmula De La Espriella – Restrepo buscará convocar a amplios sectores de la sociedad alrededor de un proyecto político orientado a tender puentes entre diferentes, fortalecer la democracia, defender la institucionalidad y recuperar la esperanza de los colombianos.