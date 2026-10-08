Resumen: Tras ocho años en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, cuatro magistrados terminan su periodo. La exmagistrada Cristina Lombana asumirá la Secretaría de Transparencia del gobierno.

Relevo en la Corte Suprema: cuatro magistrados culminan su periodo y Cristina Lombana llega al Gobierno De La Espriella

Minuto30.com . La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia vive un histórico relevo institucional. Tras cumplir su periodo constitucional de ocho años, los magistrados Cristina Lombana Velásquez, Francisco Javier Farfán Molina, Héctor Javier Alarcón Granobles y César Augusto Reyes Medina culminaron oficialmente sus funciones en el alto tribunal.

Durante este periodo, los togados formaron parte de la etapa inicial y de consolidación de esta dependencia encargada de investigar y acusar ante la Sala Especial de Primera Instancia a los miembros del Congreso de la República y otros altos dignatarios con fuero constitucional. La Corte destacó que el paso de los cuatro juristas deja una huella fundamental en la historia reciente de la justicia penal para aforados en Colombia.

La exmagistrada Cristina Lombana liderará la lucha anticorrupción

Hace unos días se conocía el nuevo rumbo profesional de la jurista Cristina Lombana Velásquez, tras su salida del alto tribunal. La exmagistrada dará el salto al poder ejecutivo al ser designada por el presidente Abelardo De La Espriella como la nueva Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República.

En su nuevo rol al frente de la entidad, Lombana tendrá el encargo directo del jefe de Estado de articular y liderar un «bloque de búsqueda» contra la corrupción. La estrategia buscará identificar, perseguir y desarticular redes de clientelismo y desvío de recursos públicos en las distintas entidades del Estado, aprovechando la experiencia técnica y judicial acumulada por la exmagistrada en sus años al frente de investigaciones de alto impacto en la Corte Suprema.

Balance de una etapa clave para la justicia penal

La salida simultánea de Lombana, Farfán, Alarcón y Reyes implica la renovación de la mayoría de los integrantes de la Sala de Instrucción, un cuerpo colegiado creado para garantizar el principio de la doble instancia en los juzgamientos a congresistas.

En los próximos días, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia avanzará en la elección de los nuevos magistrados que ocuparán estas vacantes para continuar con el trámite de los expedientes de alto perfil que avanzan contra diversos actores políticos del país.

Lea también: Abelardo De La Espriella anuncia a Cristina Lombana como nueva Secretaria de Transparencia para liderar «bloque de búsqueda» contra la corrupción