Resumen: De La Espriella envió un mensaje contundente contra los corruptos, advirtiendo que el gobierno irá tras todos aquellos que se hayan atrevido a defraudar las finanzas del pueblo colombiano. Asimismo, enfatizó que bajo esta administración «la corrupción no tendrá escondite, privilegios ni impunidad».

Abelardo De La Espriella anuncia a Cristina Lombana como nueva Secretaria de Transparencia para liderar «bloque de búsqueda» contra la corrupción

Minuto30.com .- Abelardo De La Espriella confirmó la designación de la actual magistrada Cristina Lombana como la nueva Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, cargo desde el cual liderará una fuerte ofensiva institucional para proteger los recursos del Estado.

De acuerdo con el anuncio oficial y las directrices entregadas para esta nueva etapa en la entidad, Lombana asumirá sus nuevas funciones en el Ejecutivo una vez concluya su actual periodo constitucional como magistrada en la Corte Suprema de Justicia, fecha estipulada para el próximo 8 de octubre.

Estrategia anticorrupción: El objetivo central de su designación será la estructuración y articulación de un «bloque de búsqueda» contra la corrupción. Esta iniciativa pretende desplegar toda la capacidad institucional del Estado para perseguir y judicializar a quienes hayan saqueado o intenten apropiarse de los dineros públicos.

Mensaje de cero tolerancia

Durante el anuncio, De La Espriella envió un mensaje contundente contra los corruptos, advirtiendo que el gobierno irá tras todos aquellos que se hayan atrevido a defraudar las finanzas del pueblo colombiano. Asimismo, enfatizó que bajo esta administración «la corrupción no tendrá escondite, privilegios ni impunidad».

Con este nombramiento, el gobierno reafirma su postura frente a la protección del erario, marcando una línea estricta bajo la premisa institucional de que los recursos públicos «son sagrados y se respetan».