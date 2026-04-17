Resumen: La Policía de Bogotá capturó en la localidad de Kennedy a cuatro personas extranjeras, entre ellas una mujer y dos menores de edad, señaladas de hurtar motocicletas eléctricas en el suroccidente de la ciudad, logrando además la recuperación de tres vehículos robados tras una alerta en un local comercial; los detenidos, que ya contaban con antecedentes por el mismo delito, fueron dejados a disposición de la Fiscalía, mientras en lo corrido de 2026 ya se han recuperado 37 motocicletas en esta zona.

¡Reincidentes! Capturan a banda de extranjeros que ya tenía antecedentes por robar motos en Bogotá

Uniformados de la Policía de Bogotá, adscritos a la Estación de Kennedy, lograron la captura de cuatro personas señaladas de participar en el hurto de motocicletas eléctricas en el suroccidente de la capital, así como la recuperación de tres de estos vehículos que habían sido reportados como robados en un local comercial.

El procedimiento se dio en medio de labores de patrullaje y control que se adelantaban en la localidad, cuando la central de radio alertó a las autoridades sobre un hurto en curso de varias motocicletas eléctricas.

A partir de esa información, las patrullas iniciaron un plan de búsqueda en el sector para dar con los responsables.

Poco tiempo después, los uniformados ubicaron a cuatro personas extranjeras que coincidían con las características entregadas por testigos del hecho. Entre los capturados se encontraba una mujer y dos menores de edad, de 16 y 17 años, quienes fueron señalados de participar en el hurto.

Al realizar la verificación de los vehículos que tenían en su poder, las autoridades confirmaron que se trataba de las motocicletas eléctricas reportadas como robadas minutos antes, por lo que se procedió a su recuperación inmediata.

Capturas y antecedentes

Las cuatro personas fueron capturadas en el lugar y posteriormente dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar el proceso judicial correspondiente por el delito de hurto.

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Según la información entregada por las autoridades, los implicados deberán responder por los hechos y ya contaban con anotaciones previas por el mismo delito.

Las motocicletas recuperadas también fueron puestas a disposición de las autoridades competentes como parte del proceso de investigación.

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4️⃣ extranjeros, entre ellos dos menores y una mujer, pensaron que sería fácil huir tras hurtar un establecimiento de motos eléctricas Pero la llamada ciudadana alertó a las patrullas de #Kennedy y con un 'Plan Candado' fueron detenidos; ya registraban anotaciones por este delito pic.twitter.com/fbvLvH0RQe — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) April 16, 2026

Operativos en Kennedy y resultados recientes

La Policía Metropolitana de Bogotá destacó que este resultado hace parte de los controles y operativos que se vienen realizando en la localidad de Kennedy para contrarrestar el hurto de vehículos, especialmente motocicletas eléctricas, que han sido objeto de seguimiento en la zona.

De acuerdo con las cifras oficiales, en lo corrido de 2026 se han recuperado 37 motocicletas en esta localidad, además de la captura de dos ciudadanos adicionales vinculados a este mismo delito, lo que refleja una serie de acciones continuas para enfrentar esta modalidad de hurto.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho delictivo o comportamiento sospechoso a través de la Línea de Emergencias 123, recordando que la información oportuna es clave para la reacción policial y el avance de los procesos investigativos.