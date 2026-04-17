Resumen: Un operativo interinstitucional en el sector de La Alameda, en el centro de Bogotá, dejó la suspensión de dos bodegas de reciclaje, la imposición de comparendos y la captura de un ciudadano extranjero con orden de expulsión vigente. Durante la jornada se realizaron inspecciones a seis establecimientos para verificar el cumplimiento de requisitos legales y de funcionamiento.

Operativo en la avenida Caracas deja cierres, sanciones y la captura de un extranjero en pleno centro de Bogotá

Un operativo interinstitucional adelantado en el centro de Bogotá dejó como resultado la suspensión temporal de dos establecimientos dedicados al reciclaje y la captura de un ciudadano extranjero, en medio de acciones enfocadas en reforzar el control territorial y la seguridad en la zona de la avenida Caracas.

La intervención fue liderada por la Alcaldía Local de Santa Fe en el sector de La Alameda, un punto priorizado por las autoridades debido a dinámicas asociadas al manejo de residuos y actividades comerciales informales.

El operativo hizo parte de las estrategias de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) que buscan verificar el cumplimiento de las normas y mejorar las condiciones de convivencia.

En la jornada participaron de manera articulada varias entidades del Distrito y del orden nacional, entre ellas la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía Metropolitana, el Ejército Nacional y Migración Colombia, consolidando un despliegue institucional enfocado en el control integral del territorio.

Revisión a bodegas y medidas correctivas

Durante el recorrido, las autoridades inspeccionaron seis bodegas de reciclaje, revisando que contaran con la documentación exigida por la normatividad vigente, especialmente lo establecido en la Ley 1801 de 2016.

Entre los requisitos verificados se encontraban el registro actualizado ante la Cámara de Comercio, certificados relacionados con derechos de autor o reproducción, permisos de uso de suelo, conceptos favorables de Bomberos y condiciones sanitarias adecuadas.

Como resultado de estas verificaciones, se evidenciaron incumplimientos en algunos establecimientos, lo que llevó a la imposición de medidas correctivas. En concreto, dos bodegas fueron sancionadas con la suspensión temporal de sus actividades económicas por periodos de tres y diez días, en aplicación de la normativa vigente.

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Además de las suspensiones, se impusieron comparendos a los responsables de los establecimientos que no cumplían con los requisitos exigidos, como parte de las acciones orientadas a garantizar el orden y la legalidad en este tipo de actividades comerciales.

Captura durante controles de antecedentes

En paralelo a las inspecciones, las autoridades realizaron controles de antecedentes a las personas presentes en el sector. En medio de estas verificaciones, se logró la captura de un ciudadano extranjero sobre quien pesaba una sentencia penal condenatoria vigente, que incluía una orden de expulsión del país.

Tras su detención por parte de la Policía, el caso fue puesto en conocimiento de Migración Colombia, entidad que inició el proceso correspondiente para hacer efectiva la medida de expulsión del territorio nacional.

Este tipo de operativos hacen parte de una estrategia más amplia que busca intervenir zonas del centro de la ciudad donde se han identificado problemáticas relacionadas con el uso inadecuado del espacio, la informalidad y posibles riesgos para la seguridad.

Las autoridades distritales reiteraron que continuarán desplegando estas acciones en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la presencia institucional, garantizar el cumplimiento de la ley y contribuir a entornos más seguros y organizados.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación irregular a través de la línea de emergencias 123, destacando que la información oportuna es clave para facilitar la reacción de las autoridades y avanzar en la lucha contra el delito.