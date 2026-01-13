Resumen: Un hombre con antecedentes desde 2005 fue capturado en Corabastos por hurto agravado. Tenía cinco detenciones previas por robos y porte de armas.

Reincidente desde 2005 volvió a caer en Bogotá: cinco capturas en su historial por robos y armas

Un hombre de 45 años, con un amplio historial delictivo que se remonta al año 2005, fue capturado nuevamente en las últimas horas en el sector de Corabastos, en la localidad de Kennedy, al occidente de Bogotá. El sujeto era requerido por la justicia por el delito de hurto agravado y calificado.

La detención se produjo durante operativos focalizados de control y prevención adelantados por la Policía Metropolitana de Bogotá en la central de abastos, donde los uniformados realizaban verificaciones en bodegas, vehículos y zonas de alta afluencia comercial.

Según información oficial, el hombre fue requerido en varias ocasiones por su comportamiento sospechoso, lo que llevó a los policías a realizar la verificación de su identidad. Al consultar sus antecedentes, el sistema arrojó una orden de captura vigente, por lo que fue trasladado de inmediato para su judicialización.

Las autoridades confirmaron que el capturado registra cinco detenciones previas por delitos relacionados con hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego. Su primera captura se produjo en 2005, cuando fue sorprendido portando un revólver en el barrio Guacamayas, en la localidad de San Cristóbal.

Posteriormente, en 2011, fue detenido en flagrancia tras cometer un robo en un establecimiento comercial del sector de Patio Bonito. En 2019, volvió a ser capturado junto a otras tres personas mientras hurtaban un local en el barrio Britalia, al norte de la capital.

El caso más reciente antes de su actual detención ocurrió en 2023, cuando el hombre violentó la puerta de un camión estacionado en el sector de Abastos, de donde sustrajo dinero en efectivo y otros objetos de valor.

Las investigaciones preliminares indican que el hombre frecuentaba Corabastos con el objetivo de forzar vehículos estacionados, aprovechando que los propietarios se encontraban realizando compras en el lugar.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente, que definirá su situación legal en las próximas horas.

