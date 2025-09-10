Reinas y narcos: La trágica muerte de la exreina Jaskary Páez reabre una vieja herida en Colombia

Resumen: La trágica muerte de la exreina Jaskary Páez, abatida junto a un cabecilla del Clan del Golfo, reabre el debate sobre la relación entre el mundo de la belleza y el narcotráfico en Colombia. El texto repasa los casos de otras reinas y modelos vinculadas con criminales como Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez Orejuela y alias "Lindolfo".

Minuto30.com .- La muerte de la exreina Jaskary Lizeth Páez Martínez, una joven de 21 años que en 2018 fue reina del carnaval de su municipio Cantagallo, al sur de Bolívar, ha reabierto un debate sobre la peligrosa relación entre el mundo de la belleza, el narcotráfico y los delincuentes, en Colombia y otros países. La joven murió en un operativo militar en San Martín de Loba, Bolívar, junto a su pareja sentimental, alias «Frank», presunto cabecilla del Clan del Golfo.

El operativo, liderado por tropas de la Brigada 19 de la Primera División del Ejército, la CONAT y la División de Asalto Aéreo, tenía como objetivo a alias «Frank», un cabecilla urbano del Clan del Golfo e hijo de otra criminal conocida como «Celeste». La muerte de Jaskary, una joven que representaba la promesa de un futuro mejor para su municipio, ha generado una gran conmoción en la región.

El trágico suceso es un recordatorio de cómo la línea entre lo legal y lo ilegal se vuelve cada vez más difusa.

La muerte de otras reinas relacionadas con presuntos delincuentes

La exreina de belleza y modelo Lilana Andrea Lozano murió de manera trágica junto a Héctor Fabio Vargas, de 47 años, hermano del narcotraficante Leonidas Vargas, en un violento hecho que conmocionó a Colombia en 2009. Sus cuerpos, que fueron encontrados en un cañaduzal, fueron sacados de un hotel cerca de Cali, donde se hospedaban.

Este doble homicidio se investigó como un ajuste de cuentas entre traficantes de drogas; Lozano, que tenía una prometedora carrera como modelo, se vio envuelta en una guerra entre carteles que le costó la vida.

por su parte la reina de belleza mexicana María Susana Flores Gámez, ganadora del concurso Mujer Sinaloa 2012, murió ese mismo año en un tiroteo entre presuntos narcotraficantes y militares. La Procuraduría General de la República de México afirmó en su momento que Flores Gámez, de 22 años, fue utilizada como escudo humano en el enfrentamiento, lo que ha generado una gran conmoción en la sociedad mexicana.

Según el reporte oficial, la joven exreina de belleza salió de un automóvil con una AK47 en la mano mientras otros sicarios se escondían detrás de ella. La balacera se registró en una zona rural de Sinaloa y a Susana se le habrían encontrado armas en sus manos.

Exreinas y modelos seducidas por el dinero del narcotráfico

Uno de los más recientes casos es el de Vaneza Peláez, expresentadora de Sábados felices y modelo, quien fue pareja sentimental del narco «lindolfo», padre de sus hijas. Según las autoridades, Sebastián Murillo Echeverri era una de las fichas de la sanguinaria ‘oficina de Envigado’, dedicado al tráfico de cocaína, a la extorsión de comerciantes y el cobro de deudas de la mafia. Murillo habría comenzado en el bajo mundo como reclutador de ‘prepagos’ para los jefes de esa organización criminal.

Uno de los más recordados es el de Marybell Judith Gutiérrez Tinoco, Señorita Atlántico y ganadora del Concurso Nacional de Belleza en 1990 en un polémica noche en la que la deliberación duró más de una hora y hasta «se dañó» el computador. tan pronto entregó la corona tras hacer «su sueño realidad» de ser reina, contrajo matrimonio con el ganadero fundanense y cultivador de palma africana y su patrocinador, Jairo «el mico» Durán, quien resultó siendo un poderoso narco; abatido en 1992 en una vendetta entre mafias.

En los 90, Natalia París estaba en su mejor momento, como la modelo mas reconocida en Colombia, y parte de América Latina, cuando inició una relacion sentimental con Julio César Correa Valdés, más conocido como «Julio Fierro» y quien años después se conociera que hacía parte del «Cartel de Medellín» y una figura cercana al entorno de Pablo Escobar. El amor entre la pareja se consolidó en pocas semanas, abandonando ella su exitosa carrera para seguirlo y asentarse en Estados Unidos. Cuando París pretendió buscar un cupo en el modelaje internacional su baja estatura le pasó factura y decidió regresa a Colombia donde sin importar que no supera los 1.60 de altura era la estrella de las pasarelas. Sin embargo, este regreso al país ponían a su marido en la mira de los que habían sido sus socios pues se habría filtrado que «Fierro» estaba entregando información a la DEA. En una de los viajes de la Pareja a Medellín y cuando ya eran padres de una niña, Correa Valdes fue desaparecido, presuntamente por paramilitares a la orden del Cartel de Medellín, no sin antes entregar las escrituras y propiedades que habría conseguido en sus negocios clandestinos.

Uno controvertido caso fue el de la modelo Juliana Sossa, novia de José Jorge Balderas Garza, conocido en méxico como «El JJ» y quien hacía parte del cartel de los Beltrán Leyva y era muy cercano al narco conocido como «la barbie» considerado uno de los narcotraficantes más sanguinarios de México. Balderas Garza fue quien disparó contra el futbolista Salvador Cabañas en una discoteca de Ciudad de México, dejándolo al borde de la muerte y truncando una exitosa vida deportiva; «El JJ» fue capturado por la imprudencia de su novia colombiana; la modelo habría publicado en sus redes la ubicación donde «se escondían», sin percatarse que las autoridades les seguían los pasos. José Jorge Balderas Garza hoy purga una pena de 36 años de prisión, mientras que Sossa pasó de ser una reconocida modelo paisa a una mujer con la que nadie quiere que se le relacione.

Las actrices Marilyn Patiño y Nataly Umaña, deseadas por todos los caballeros, fueron llamadas a declarar en 2008 ante la Fiscalía por su presuntos nexos con el peligroso narco alias «jabón»; si bien ambas negraron cualquier tipo de relación con el integrante del Cartel del Norte del Valle; casualmente ambas fueron ganadoras del certament Chica Med en 2003 y 2004, certamen del que se dice sería de propiedad del narcotraficante asesinado años despues en Venezuela.