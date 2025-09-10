Belleza y crimen se encuentran en Bolívar: Exreina de carnaval abatida junto a presunto cabecilla del Clan del Golfo

Resumen: La muerte de Jaskary Lizeth Páez Martínez, exreina de belleza de Cantagallo, conmociona a Bolívar. La joven murió en un operativo militar junto a su pareja, alias 'Frank', cabecilla del Clan del Golfo, y se investiga si estaba embarazada.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Minuto30.com .- Un operativo del Ejército Nacional en el sur de Bolívar ha develado una historia trágica y compleja. Durante la operación, en la que fue abatido alias «Frank», un cabecilla del Clan del Golfo, también murió su pareja sentimental, Jaskary Lizeth Páez Martínez, una joven de 21 años que había sido reina en su municipio Cantagallo. La noticia ha sido aún más inquietante por la posibilidad, aún sin confirmar, de que la joven se encontrara en estado de embarazo.

frank muerte

Alias Frank, era cabecilla urbano del EGC y era hijo de alias ‘Celeste’, dinamizadora criminal del Clan del Golfo en el sur de Bolívar., Captura de video/Foto: Ejército Nacional

Jaskary Páez, identificada por las autoridades como pareja sentimental de alias «Frank» y residente del municipio de San Pablo, fue dada de baja en un combate que se registró la madrugada del pasado sábado en la vereda Papayal, municipio de San Martín de Loba. La versión oficial la señala con el alias de «La Veneca» y le atribuye posibles nexos con la estructura criminal. Sin embargo, esta versión ha sido rechazada por sus allegados y familiares, quienes la describieron como una joven alegre, con sueños y proyectos personales.

En el lugr donde fue abatida la pareja hallaron armas de largo alcance, municiones, material de intendencia y varios celulares.

La muerte de Jaskary Lizeth Páez, que había sido reina del carnaval de Cantagallo en 2018 y se destacaba como gestora cultural, ha reabierto un debate sobre la relación entre la belleza y el mundo del crimen. La imagen de una joven prometedora, que representaba la belleza y el futuro de su comunidad, se ve ahora entrelazada con la de un cabecilla de una de las organizaciones criminales más peligrosas del país. Esta relación ha generado un fuerte cuestionamiento sobre las decisiones que llevan a jóvenes como Jaskary a vincularse con la criminalidad.

frank novia scaled

Jaskary Lizeth Páez Martínez murió con su pareja sentimental, alias «frank», presunto cabecilla del Clan del Golfo; además se investiga si estaría embarazada

Las autoridades han sugerido, además, que Jaskary podría haber estado en estado de gestación, una versión que, de confirmarse, añadiría un elemento de extrema gravedad al hecho y profundizaría la tragedia.

La muerte de Jaskary Lizeth Páez es un recordatorio de la compleja realidad que se vive en las zonas de conflicto en Colombia. Las autoridades han prometido una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias de su muerte.

frank novia2

En el lugar donde fueron abatidos Frank y su pareja se hallaron varias armas, municiones, material de intendencia y varios celulares. Captura de video

Aquí más Noticias de Colombia

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Medellín se prepara para unas nuevas elecciones: el consejo de la Juventud