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Resumen: Tras un proceso de rehabilitación en el Valle de Aburrá, 90 tortugas fueron liberadas en Cartagena luego de ser rescatadas del tráfico ilegal.

90 tortugas volvieron a la libertad tras rehabilitación en el Valle de Aburrá

Un total de 90 tortugas regresaron a su hábitat natural en Cartagena tras completar un proceso de rehabilitación en el Valle de Aburrá, luego de haber sido víctimas de tráfico ilegal y tenencia irregular de fauna silvestre.

La jornada fue liderada por el Área Metropolitana, entidad que adelantó durante varios meses la recuperación física y comportamental de los animales.

Las autoridades ambientales informaron que fueron liberadas 20 tortugas hicoteas y 70 morrocoy, especies que permanecían bajo cuidado especializado en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre.

Según explicaron, muchos de estos ejemplares habían sido extraídos ilegalmente de sus ecosistemas y posteriormente mantenidos en viviendas como mascotas, pese a que no tienen distribución natural en el Valle de Aburrá.

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De acuerdo con la entidad, la rehabilitación permitió tratar diferentes afectaciones derivadas del cautiverio. Entre las principales secuelas encontradas estaban problemas nutricionales, deformaciones en el caparazón, lesiones físicas, estrés y alteraciones en sus comportamientos naturales.

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Andrés Gómez, profesional del Área Metropolitana, aseguró que las tortugas continúan siendo una de las especies más afectadas por el tráfico ilegal de fauna silvestre.

Indicó que desde 2024 han sido recuperadas más de 3.200 tortugas entre morrocoy, hicoteas y tortugas caja, gracias al trabajo conjunto entre la Policía y las autoridades ambientales.

Asimismo, hizo un llamado a evitar la compra y tenencia de estos animales, señalando que, además del impacto ambiental, esta práctica puede representar riesgos para la salud humana por enfermedades zoonóticas.

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