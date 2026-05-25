Comisión de Acusación abrirá proceso a Petro por participación en política

Resumen: El procurador Gregorio Eljach dio tres días a la Comisión de Acusación para reportar el estado de la **investigación** contra Petro por presunta participación en política.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, notificó formalmente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que entregue un reporte detallado sobre los procesos que cursan contra el presidente Gustavo Petro.

El jefe del Ministerio Público exigió un informe inmediato sobre el estado de las denuncias radicadas contra el jefe de Estado por presunta participación indebida en política electoral, una conducta que tiene al mandatario bajo la lupa de las autoridades disciplinarias.

La tormenta institucional arreció este lunes 25 de mayo, luego de que trascendiera que el mandatario trinó un video del cierre de campaña del candidato Iván Cepeda en Barranquilla, acompañado de mensajes alusivos a las urnas que, para la oposición, violan la neutralidad que le exige la Constitución.

Ante la gravedad de los hechos, fuentes del Congreso confirmaron que la Comisión de Acusación ya alista la apertura de una investigación previa, tras acumular un total de cinco expedientes formales en los que ciudadanos y políticos acusan al mandatario de delitos como prevaricato por omisión y acción, abuso de autoridad e inducción a funcionarios públicos a participar en debates electorales.

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El documento remitido por el procurador Eljach a la presidenta de la célula legislativa, Gloria Elena Arizabaleta, otorga un plazo perentorio de tres días hábiles para que se remitan los números de radicación, los nombres de los denunciantes y las etapas procesales de cada caso.

Las quejas ciudadanas recopiladas señalan que Petro aprovecha escenarios públicos y sus redes sociales para insistir en la necesidad de reelegir su proyecto político el próximo 31 de mayo.

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