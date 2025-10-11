Resumen: Durante el puente festivo de octubre, Bogotá aplicará medidas especiales de movilidad para facilitar el retorno de los viajeros. La carrera Séptima tendrá reversible en sentido norte–sur desde las 4:30 p. m., mientras que el lunes festivo regirá el pico y placa regional, que controlará el ingreso de vehículos según el número de la placa. Las autoridades buscan evitar congestiones y garantizar un retorno seguro a la capital.

¡Ojo al regreso! Reversible y pico y placa marcarán el retorno del puente festivo en la carrera Séptima de Bogotá

Este domingo 12 y lunes festivo 13 de octubre, Bogotá implementará medidas especiales para facilitar el retorno de los viajeros y mejorar la circulación en los principales accesos a la ciudad.

Una de las acciones más importantes será el reversible sobre la carrera Séptima, que operará en sentido norte–sur entre la calle 245 y la calle 183. Esta medida comenzará a las 4:30 de la tarde y se extenderá hasta las 8:00 o 9:00 de la noche, dependiendo del flujo vehicular que se presente en el corredor.

La Secretaría de Movilidad busca con esta estrategia descongestionar la vía, una de las más utilizadas por los conductores que regresan desde la Sabana y municipios cercanos del norte de la capital. El reversible permitirá aprovechar ambos carriles con un solo sentido para agilizar el ingreso a la ciudad.

Esto le podría interesar: «Se las quedo debiendo Bogotá»: Ryan Castro rompe el silencio tras la cancelación de su Live Session y promete un gesto especial

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Paralelamente, el lunes festivo regirá el pico y placa regional para los vehículos particulares que intenten ingresar a Bogotá. Entre el mediodía y las 4:00 de la tarde solo podrán hacerlo los automóviles cuyas placas terminen en número par, mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. el acceso será exclusivo para los de placa impar. Fuera de estos horarios, el ingreso estará permitido sin restricción.

Estas disposiciones se aplicarán en los principales corredores viales de entrada a la capital, como la Autopista Norte, la Autopista Sur, la calle 13, la calle 80, la carrera Séptima, la avenida Boyacá hacia la vía al Llano, así como los accesos desde Suba-Cota, La Calera y Choachí. Las autoridades insisten en que los conductores planifiquen sus desplazamientos con antelación para evitar sanciones y contratiempos.

El Distrito hace un llamado a respetar las normas de tránsito y acatar las orientaciones del personal en vía, con el objetivo de garantizar un retorno seguro y ordenado. Con estas medidas, se espera reducir los tiempos de desplazamiento y prevenir congestiones durante uno de los puentes festivos más concurridos del año.