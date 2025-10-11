Resumen: Una mujer, que tenía medida de prisión domiciliaria por tentativa de homicidio, fue sorprendida en medio de una megatoma en Suba, dentro de un bar del barrio Tibabuyes Universal. Intentó ocultarse en el baño, pero fue identificada por el brazalete del INPEC. Tras su captura, fue trasladada a un CAI para definir nuevas sanciones por fuga de presos. Durante el operativo, también se halló a una menor consumiendo alcohol y varios establecimientos fueron sancionados por irregularidades.

¡La pillaron en plena fiesta! Mujer con casa por cárcel fue sorprendida durante megatoma en Suba

Una intervención de control y seguridad en la localidad de Suba dejó al descubierto una grave irregularidad: una mujer que debía cumplir prisión domiciliaria por tentativa de homicidio fue encontrada en un bar del barrio Tibabuyes Universal, disfrutando de una noche de fiesta.

El operativo, liderado por el Comando Élite de la Policía Metropolitana de Bogotá junto con la Secretaría de Seguridad, se desarrolló durante una megatoma en zonas de alto flujo nocturno.

Al ingresar al establecimiento, los uniformados notaron la actitud sospechosa de una mujer que se refugió en el baño durante varios minutos. Tras insistir para que saliera, fue identificada y se confirmó que portaba un brazalete del INPEC.

Al verificar sus antecedentes, las autoridades constataron que la mujer se encontraba bajo medida de casa por cárcel por el delito de tentativa de homicidio, configurándose así una presunta fuga de presos. Fue trasladada al CAI La Gaitana, donde se definirá la sanción correspondiente por incumplir la orden judicial.

La megatoma también dejó otros hallazgos preocupantes. En otro bar del mismo sector, fue encontrada una menor de 17 años consumiendo bebidas alcohólicas en compañía de su tía.

Aunque intentó engañar a las autoridades con una cédula falsa, fue identificada y se procedió al restablecimiento de sus derechos. La acompañante recibió un comparendo por inducir a un menor al consumo de alcohol, y el establecimiento fue suspendido por permitir su ingreso.

Durante la jornada, se inspeccionaron ocho bares de la zona, de los cuales dos fueron cerrados por irregularidades en sus documentos y funcionamiento. Peritos en licor y policías revisaron además las botellas de bebidas embriagantes para descartar adulteraciones, mientras que en vía pública se realizaron registros a más de 285 personas.

Las autoridades reiteraron que estas megatomas continuarán en las diferentes localidades de Bogotá como parte de la estrategia para prevenir delitos graves, entre ellos homicidios, y garantizar espacios seguros para quienes frecuentan zonas de entretenimiento nocturno.