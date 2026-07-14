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Resumen: Balance judicial del cierre del puente festivo en Medellín: dos homicidios, recuperación de vehículos robados, un incendio forestal y 18 accidentes de tránsito marcaron la jornada.

Violencia, incendios y accidentes: el panorama que dejó el puente festivo en Medellín

El balance entregado por las autoridades al cierre del puente festivo del lunes 13 de julio dejó en evidencia una jornada marcada por hechos de violencia, operativos contra el delito, emergencias ambientales y múltiples incidentes de movilidad en el Valle de Aburrá.

Entre los casos más relevantes se encuentran dos homicidios ocurridos en Medellín, ambos bajo investigación de la Fiscalía y la Policía Metropolitana.

El primero se registró en el barrio Popular, donde una mujer de 52 años fue asesinada. El segundo ocurrió en el barrio Alejandro Echavarría, en Buenos Aires, donde un hombre perdió la vida en un hecho violento.

Pese a estos casos, las cifras oficiales indican que en 2026 se han contabilizado 142 homicidios, frente a los 185 registrados en el mismo periodo de 2025, lo que representa una reducción del 23%.

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El balance también incluyó resultados en materia de seguridad. En procedimientos realizados por la Policía Metropolitana fueron recuperados tres vehículos reportados como hurtados: dos motocicletas en Belén y un automóvil en el sector industrial de Guayabal.

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En La Estrella, el Cuerpo de Bomberos atendió un incendio de cobertura vegetal que, según el reporte preliminar, habría sido ocasionado por la caída de un globo de mecha. El hecho llevó a las autoridades ambientales a reiterar el llamado a evitar el uso de estos elementos durante la temporada seca.

En cuanto a movilidad, el plan retorno estuvo acompañado por 18 accidentes de tránsito en diferentes puntos del Valle de Aburrá, entre ellos Boston, Robledo, Laureles, Itagüí, Villa Hermosa, Santa Cruz, la Avenida Regional y la Autopista Sur.

Aunque no se reportaron muertes viales durante la jornada, las autoridades continúan consolidando el número de personas lesionadas y reiteraron el llamado a conducir con precaución.

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