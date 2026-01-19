Resumen: Inicia el retorno gradual a clases en el Liceo Antioqueño de Bello tras la tragedia vial de diciembre. Conozca el cronograma y el plan de apoyo psicosocial.

¡Día de nudo en la garganta! Autoridades acompañan retorno gradual a clases en el Liceo Antioqueño

Este lunes 19 de enero, el municipio de Bello amaneció con un sentimiento agridulce en sus aulas. La Alcaldía de Bello, por medio de su Secretaría de Educación, dio inicio al proceso de regreso a las aulas en el Liceo Antioqueño, una institución que todavía intenta asimilar la peor tragedia de su historia reciente.

El acompañamiento institucional se ha vuelto el pilar fundamental para este retorno, que no solo marca el inicio del calendario académico de 2026, sino también el primer paso hacia la sanación de una comunidad educativa golpeada por el luto.

El regreso dio inicio este lunes con los alumnos de noveno grado; mañana martes será el turno para décimo, el miércoles para undécimo y el jueves se espera el ingreso total de la población estudiantil.

Este cronograma busca que los jóvenes no se enfrenten solos al vacío que dejaron sus compañeros tras el devastador siniestro vial del pasado 14 de diciembre de 2025.

Cabe recordar que en aquel fatídico domingo, 16 estudiantes del Liceo Antioqueño y el conductor de un bus perdieron la vida en la vía que conecta a Remedios con Zaragoza, además dejando un saldo de 20 personas heridas.

Desde que ocurrió el accidente en el nordeste antioqueño, la alcaldía de Bello ha mantenido un acompañamiento permanente para las familias y los sobrevivientes.

Durante estos primeros tres días de clases, la jornada no estará enfocada en libros o exámenes, sino en actividades psicosociales lideradas por docentes orientadores. El objetivo es que los estudiantes tengan un espacio seguro para expresar su dolor y recibir el apoyo necesario antes de retomar la normalidad académica.

Por su parte, los docentes y directivos, muchos de los cuales estaban en vacaciones cuando recibieron la noticia de la tragedia, también han recibido atención especializada en articulación con el FOMAG.

