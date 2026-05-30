Resumen: Más de 100 animales silvestres fueron liberados en los municipios de La Vega y Ricaurte, en Cundinamarca, durante una jornada conjunta entre la CAR y la Secretaría de Ambiente de Bogotá. Las especies, rescatadas previamente de situaciones como tráfico ilegal y tenencia indebida, fueron rehabilitadas y evaluadas antes de su retorno a su hábitat natural, en el marco de acciones interinstitucionales para la protección de la fauna silvestre.

¡Regreso a la libertad! Más de 100 animales silvestres rescatados del tráfico ilegal vuelven a su hábitat

Un total de 103 animales silvestres fueron liberados en los municipios de Ricaurte y La Vega, en Cundinamarca, en una jornada articulada entre la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), como parte de las acciones para la protección y recuperación de la fauna en la región.

La actividad contó con el acompañamiento técnico e institucional de profesionales de la CAR, que participaron en la evaluación de las condiciones ambientales de los territorios seleccionados para la liberación, con el fin de garantizar que los ecosistemas ofrecieran condiciones adecuadas para la adaptación y supervivencia de las especies.

De acuerdo con la información oficial, 53 animales fueron liberados en el municipio de La Vega, mientras que otros 50 regresaron a su entorno natural en el humedal El Yulo, ubicado en Ricaurte, un ecosistema considerado estratégico para la conservación de la biodiversidad en la zona.

Animales rescatados de distintas situaciones de riesgo

Las especies liberadas habían sido previamente recuperadas por las autoridades ambientales mediante procesos de rescate, incautación o recepción voluntaria. En muchos casos, los animales habían sido víctimas de tráfico ilegal de fauna silvestre, tenencia como mascotas, accidentes o pérdida de su hábitat natural tanto en zonas urbanas como rurales.

Antes de su liberación, cada ejemplar pasó por procesos de valoración médica, rehabilitación y evaluación técnica liderados por la autoridad ambiental de Bogotá, con el objetivo de determinar si estaban en condiciones de regresar a su medio natural.

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Trabajo articulado contra el tráfico de fauna

La jornada se desarrolló en el marco del Comité Interinstitucional contra el Tráfico Ilegal de Fauna y Flora Silvestre de Bogotá y Cundinamarca, una instancia integrada por varias entidades que trabajan de manera conjunta para combatir este delito ambiental y proteger la biodiversidad.

En este proceso, la CAR destacó su papel en la verificación de las condiciones ambientales de las zonas de liberación, además del acompañamiento técnico y la articulación con otras autoridades.

La directora de Biodiversidad de la entidad, Magdala Iregui, resaltó la importancia del trabajo coordinado entre instituciones ambientales para garantizar el éxito de estos procesos.

“Desde la CAR continuamos fortaleciendo el trabajo articulado con las diferentes autoridades ambientales para proteger nuestra fauna silvestre y garantizar que cada proceso de liberación se realice bajo criterios técnicos y ambientales que favorezcan la supervivencia de las especies en su entorno natural”, señaló la funcionaria.

Especies liberadas en la jornada

En La Vega fueron liberados 53 individuos pertenecientes a diferentes especies, entre ellas zarigüeya común, marmosa o zarigüeya ratón, perico bronceado, guacharaca colombiana, sinsonte tropical, azulejo común, turpial montañero, semillero gris, tángara capuchiazul, además de especies como la falsa coral, el sapo gigante y la rana platanera, entre otras.

Por su parte, en el humedal El Yulo, en Ricaurte, fueron liberados 50 animales, incluyendo zarigüeya común, perico bronceado, guacharaca colombiana, boa, iguana verde y tortuga casquito, entre otras especies propias de estos ecosistemas.

Llamado a la ciudadanía

Las autoridades ambientales reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar la compra, venta o tenencia ilegal de animales silvestres, recordando que estas prácticas afectan directamente el equilibrio de los ecosistemas y ponen en riesgo la supervivencia de las especies nativas del país.

Con esta jornada, la CAR y la Secretaría de Ambiente de Bogotá reafirmaron su compromiso con la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el tráfico ilegal de fauna silvestre en la región.