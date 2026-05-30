Resumen: Dos delincuentes desataron una persecución de película por la avenida Boyacá tras embestir a la Policía en un Mercedes Benz en Bogotá.

¡Persecución de película en un Mercedes Benz! Dos joyitas atropellaron a la Policía en el norte de Bogotá y terminaron acorralados

La Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de dos sujetos que se movilizaban de forma sospechosa y, al ser requeridos por las patrullas en el barrio Villa del Prado, en la localidad de Suba, decidieron acelerar a fondo y embestir con violencia a los uniformados para evadir el control de seguridad.

El salvaje ataque contra la Fuerza Pública desató de inmediato una persecución que se extendió por varios kilómetros a lo largo de la transitada avenida Boyacá.

El teniente coronel Julio Botero, comandante de la estación de Policía de Suba, informó que se activó un estricto «plan candado» para cerrarle las vías de escape al vehículo de alta gama, un Mercedes Benz Clase A 200.

Tras una veloz carrera, las patrullas interceptaron el automotor a la altura de la calle 127, pero los sospechosos abandonaron el carro y emprendieron la huida a pie; uno de ellos intentó ocultarse en una zona boscosa y el otro rompió la seguridad de una residencia para esconderse, pero ambos terminaron acorralados y esposados por los agentes.

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Al revisar detalladamente el lujoso vehículo, los investigadores judiciales descubrieron un kit de calcomanías adheridas a las placas, las cuales eran utilizadas por los criminales para alterar los números y letras originales bajo la peligrosa modalidad de gemeleo.

Tras verificar las identidades en la base de datos, las autoridades confirmaron que uno de los detenidos en medio de la persecución es un delincuente recurrente que acumula más de ocho anotaciones judiciales por delitos de alto impacto como hurto agravado, falsedad personal, tráfico de estupefacientes, lesiones, daño en bien ajeno y fuga de presos.

Las dos joyitas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para ser judicializados por violencia contra servidor público y falsedad marcaria.

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