Regresa Haydar a los convocados de Nacional: Acá la lista

    David Ospina es baja para el partido contra Bahía
    David Ospina en una imagen de archivo. Foto: Atlético Nacional
    Minuto30.com .- El fútbol colombiano vivirá una jornada de alta tensión este domingo 2 de noviembre con el enfrentamiento entre dos de sus clubes más grandes: Atlético Nacional y América de Cali, quienes disputarán el partido de ida de las semifinales de la Copa BetPlay. El ganador de esta serie estará un paso más cerca de levantar el codiciado título.

    El Atanasio Girardot, Sede del Primer Round:

    La primera cita para este clásico decisivo es en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde Atlético Nacional actuará como local. El partido está programado para iniciar a las 6:30 de la tarde, desatando la rivalidad histórica entre ‘Verdolagas’ y ‘Escarlatas’.

    El técnico Diego Arias ha convocado a sus mejores hombres para asegurar una ventaja en casa. La lista de elegidos incluye figuras experimentadas y talento joven, como Ospina, Marquinez, Tesillo, Haydar, Caicedo, Román, Jorman Campuzano, Cándido, Matheus Uribe, Sarmiento, Hinestroza y Morelos, entre otros.

    El Desafío de la Serie y la Vuelta en el Pascual:

    La serie se define en dos emocionantes encuentros. El partido de vuelta se jugará en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, escenario que definirá al finalista de esta llave.

    Ambos equipos llegan con la motivación de la Copa y el objetivo de lograr una victoria que les brinde una cómoda ventaja de cara al crucial partido de vuelta en la capital del Valle del Cauca.

    Lea también: Bajas clave en Nacional: Una roja directa y dos lesiones hacen replantear la semifinal verde

